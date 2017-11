Панин знает, почему Галкин не решается на каминг-аут

По случаю самовыдвижения Ксении Собчак на президентские выборы‼️🆘#еслинеонатокто #онаподкраласьнезаметно #собчакснами #нашДОМроссия #одназавсехктопротиввсех #максимгалкин

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Oct 18, 2017 at 11:55pm PDT