Ольга Бузова поняла, как много вокруг «фальшивых подруг»

В первые дни ноября Ольга Бузова дала два больших сольных концерта — один в Москве, а другой в Санкт Петербурге. Эти выступления были для певицы очень непростыми, и далеко не все друзья и коллеги ее поддержали, о чем 31-летняя звезда ТНТ откровенно рассказала в одном из последних постов в Инстаграме.

Ольга Бузова поделилась с фолловерами совместным снимком с близкими подругами и в подписи к этому кадру призналась, что многие близкие люди за последнее время от нее отвернулись.

«Так много встреч мимолетных и фальшивых подруг. После моих сольных концертов я еще раз в этом убедилась...больно, но я справлюсь. Мне не впервой. Спасибо вам, что вы всегда со мной. Любите и принимаете меня... Всегда и несмотря ни на что», —

написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Некоторые подписчики ведущей «Дома-2» предположили, что она намекает на свою коллегу Ксению Бородину, которая проигнорировала ее концерт, прошедший 3 ноября в Москве.

Впрочем, сама Ксения утверждает, что не смогла прийти поддержать Ольгу из-за работы.

Слухи о том, что две звезды ТНТ конфликтуют между собой, ходят уже давно. Сами знаменитости их никак не комментируют.





