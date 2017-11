Ольга Бузова поняла, как много вокруг «фальшивых подруг»

Так много встреч мимолётных и фальшивых подруг 😔😔😔 После моих сольных концертов я ещё раз в этом убедилась...больно, но я справлюсь. Мне не впервой😢 Спасибо вам, что вы всегда со мной❤️ Любите и принимаете меня....всегда и несмотря ни на что🙏🏻 @annabuzova @olya.des @akryyana ❤️ #моилюдивсегдасомной

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Nov 5, 2017 at 11:48am PST