«Парень опустил не только себя»: Волочкова эмоционально высказалась о поступке экс-возлюбленного

На днях в Сети появились интимные фото 41-летней Анастасии Волочковой. Любовник балерины, 29-летний Чермен Дзотов, заявил, что его телефон взломали хакеры. Однако артистка уверена, что бизнесмен сделал это намеренно ради собственного пиара. Волочкова, не привыкшая молчать, в очередной раз эмоционально прокомментировала скандал.

Анастасия Волочкова опять оказалась в центре секс-скандала. Интимные фотографии балерины стали достоянием общественности.

Экс-бойфренд знаменитости Чермен Дзотов сообщил, что недоброжелатели взломали его телефон и слили кадры в Сеть. Однако

с самого начала пользователи Сети и сама Волочкова не поверили в искренность слов бизнесмена.

На днях Анастасия, которая сразу заявила, что не станет оправдываться за снимки, рассказала, как относится к сложившейся ситуации. Балерина опубликовала откровенный пост в Инстаграме, признавшись, что возмущена подлым поступком мужчины, который сделал эти фотографии исподтишка.

«Парень поступком своим опустил не только себя, но и свою малую родину.

Позор. Для меня кавказские мужчины всегда были олицетворением чести и достоинства и уважения к женщине. Настоящие мужчины не поступают так, как поступил этот подонок ради собственного пиара на моем имени, которое создавалось годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда», —

сказала Волочкова.

Балерина добавила, что ее адвокаты займутся этим делом, и заявила, что мужчине самое место в тюрьме. Подписчики знаменитости поддержали ее и посоветовали беречь нервы.

К слову, в защиту Анастасии выступили не только ее фолловеры, но и многие знаменитости.