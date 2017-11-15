«Парень опустил не только себя»: Волочкова эмоционально высказалась о поступке экс-возлюбленного

На днях в Сети появились интимные фото 41-летней Анастасии Волочковой. Любовник балерины, 29-летний Чермен Дзотов, заявил, что его телефон взломали хакеры. Однако артистка уверена, что бизнесмен сделал это намеренно ради собственного пиара. Волочкова, не привыкшая молчать, в очередной раз эмоционально прокомментировала скандал.
Анастасия Волочкова опять оказалась в центре секс-скандала. Интимные фотографии балерины стали достоянием общественности.
Сегодня снимали программу о выложенных моих личных фото в соц сетях подонком, кто не достоин того, чтобы называть его по имени. После программы должны закончится все вопросы о моих фото в стиле ню, снятых подло и исподтишка . Не я это затеяла и разместила в соц сети, но я это остановлю! 👍🏼И это дело моих адвокатов. 👍🏼Парень поступком своим опустил не только себя, но и свою малую родину. Позор. Для меня кавказские мужчины всегда были олицетворением чести и достоинства и уважения к женщине. Настоящие мужчины не поступают так, как поступил этот подонок ради собственного пиара на моем имени, которое создавалось годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда. А я более чем уверена, что найдутся благородные Мужчины, которые смогут объяснить этому чурмену (по-другому не назвать этого клоуна после его низкого поступка), что он не прав. И не мужчина. Ему, я думаю, женщины не дадут, а Мужчины не пожмут руки 😝. Когда я узнала о том, что родной брат этого низкого человека сидит в соседней камере в тюрьме с бывшим моим водителем аферистом Скиртачем, мне стало понятно, откуда дует ветер этой низости... 😝 Только, я думаю, что этому козлу место рядом с ними... 👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #нтв #правдажизни #россия #радость
Экс-бойфренд знаменитости Чермен Дзотов сообщил, что недоброжелатели взломали его телефон и слили кадры в Сеть. Однако
с самого начала пользователи Сети и сама Волочкова не поверили в искренность слов бизнесмена.
На днях Анастасия, которая сразу заявила, что не станет оправдываться за снимки, рассказала, как относится к сложившейся ситуации. Балерина опубликовала откровенный пост в Инстаграме, признавшись, что возмущена подлым поступком мужчины, который сделал эти фотографии исподтишка.
«Парень поступком своим опустил не только себя, но и свою малую родину.
Позор. Для меня кавказские мужчины всегда были олицетворением чести и достоинства и уважения к женщине. Настоящие мужчины не поступают так, как поступил этот подонок ради собственного пиара на моем имени, которое создавалось годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда», —
сказала Волочкова.
Балерина добавила, что ее адвокаты займутся этим делом, и заявила, что мужчине самое место в тюрьме. Подписчики знаменитости поддержали ее и посоветовали беречь нервы.
К слову, в защиту Анастасии выступили не только ее фолловеры, но и многие знаменитости.