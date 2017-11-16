«Совсем же мальчик!»: поклонники обсуждают архивное фото Галкина с Пугачевой

41-летний Максим Галкин опубликовал в своем Инстаграме ретро-фото с 68-летней супругой Аллой Пугачевой. Скорее всего, снимок был сделан более 15 лет назад — в самом начале романа шоумена и Примадонны.

Максим Галкин время от времени выкладывает в свой микроблог нежные снимки с женой Аллой Борисовной Пугачевой. На днях телеведущий поделился архивным кадром, сделанным, судя по всему, еще в начале их отношений — на нем и Максим, и Алла выглядят очень молодыми.

Неудивительно: Галкин и Пугачева стали встречаться в 2001 году — пародисту тогда было всего 25 лет!

«Здесь на фото Макс маленький а Алла мама! Но так захотели!», «Какой Вы здесь молодой, совсем еще мальчик», — удивились фолловеры Максима (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Хорошая фотка ❤️ #максимгалкин #аллапугачева A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Nov 16, 2017 at 4:32am PST

Другие подписчики, наоборот, поддержали пару и осыпали их комплиментами, отметив, что и Максим, и Алла практически не изменились за 16 лет своего романа.

Самому Галкину тоже нравится этот снимок — он лаконично подписал его: «Хорошая фотка».



