Одноклассники Равшаны Курковой рассказали неизвестные детали ее прошлого

На днях журналисты связались с бывшими одноклассниками 37-летней Равшаны Курковой. Оказалось, что с самого детства у актрисы был необычайный талант перевоплощения, благодаря которому она стала звездой своей школы. Бывшая подруга артистки поделилась некоторыми подробностями их прошлого.

Сейчас Равшана Куркова — одна из самых востребованных актрис. Ее регулярно предлагают самые разные роли, и со всеми она справляется на ура. Свой творческий путь Равшана начала еще в 12 лет, снявшись в фильме «Тайна папоротников», а ведь тогда она еще училась в школе.

Журналисты портала StarHit.ru пообщались с бывшей одноклассницей актрисы и узнали, какой она была в том возрасте.

«Как-то на праздник «Букваря» она пришла в голубом сарафане вместо черной формы, с огромным белым бантом. Ребята так и липли — все хотели с ней пообщаться, и это было взаимно», —

вспомнила Оксана Ткаченко.

«По дороге домой подруга постоянно рассказывала какие-нибудь интересные истории.

Например, про новые изобретения или как модно одеваться. Она взахлеб делилась информацией, которую находила в книжках, журналах, газетах. Бывало, говорит-говорит, а потом резко замолчит. Выждет время и как засмеется: «Оксанка, да я же нафантазировала!».

Придумывала она правдоподобно и красочно», — призналась бывшая одноклассница актрисы. Пути Оксаны и Равшаны разошлись в старших классах. Куркова перешла в другую школу. Однако и там актриса смогла отличиться.

«Учителя всегда хвалили ее за успеваемость и чаще, чем остальным, ставили высший балл. Казалось, она никогда не уставала, а ведь нагрузки у нас были очень большие», — вспомнила бывшая одноклассница Равшаны Диана. Она подчеркнула, что помимо учебы Куркова всегда успевала участвовать в школьной самодеятельности.

Также журналисты выяснили, что в детстве гадалка пообещала Равшане, что она станет знаменитостью. Так и сбылось.





