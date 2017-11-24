Хворостовский оставил миллионы долларов

Талантливый певец при жизни попал в список самых богатых знаменитостей России. И он это, безусловно, заслужил.

Дмитрий Хворостовский был одним из самых высокооплачиваемых оперных певцов в мире. В 2016 году он даже попал в число главных российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Тогда заработок артиста оценивался в 1,8 миллиона долларов. В топ самых богатых звезд он входил несколько раз – в 2005, 2006 и 2008 годах. Максимальный его доход в это время составлял 2,4 миллиона долларов.

Помимо гонораров за выступления по всему миру, Хворостовский неплохо зарабатывал на рекламе. В силу своего имиджа и мировой известности он был востребован и рекламировал люксовые бренды – например, часы. Снялся певец и в ролике шоколадных конфет. Подано это было достойно и не повредило его аристократическому имиджу.

Стоимость рекламных контрактов Хворостовского начиналась от 100 тысяч долларов,

пишет Дни.ру.

Такие доходы позволили артисту оставить наследникам солидный капитал. А в 2007 году он купил роскошную 300-метровую квартиру в респектабельном лондонском районе Хаммерсмит. Семья баритона занимала там целый подъезд. На цокольном этаже расположена гостевая комната и музыкальный салон с выходом на задний дворик-сад. На первом этаже – гостиная с газовым камином и кухня с балконом. Выше – две детские комнаты. А на самом верху – семейная спальня с романтичным окном в потолке.

Стоимость такого жилья риелтор оценил примерно в десять миллионов фунтов.

Правда, точную сумму Дмитрий даже родителям не называл.

Узнав о своей болезни, Хворостовский выбрал для лечения одну из самых дорогих клиник в мире. Свое здоровье артист доверил специалистам лондонского центра Royal Marsden. По словам пациентов, курс химио­терапии и лучевой терапии, включая диагностику и консультации, стоит там около 100 тысяч фунтов.

Как сообщалось, великий оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни 22 ноября.

В 2015 году у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль головного мозга. Певец на несколько месяцев прервал концертную деятельность для курса лечения, но затем вернулся на сцену.

Дмитрий Хворостовский, родившийся в Красноярске 16 октября 1962 года, был одним из самых известных оперных певцов в России и мире. Он, в частности, выступал в нью-йоркской Метрополитен Опера, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла-Скала, Венской и Берлинских государственных операх, Мариинском театре Санкт-Петербурга и других престижных оперных сценах. Хворостовский записал более 40 дисков.

Хворостовский оставил миллионы долларов

Дирижер Константин Орбелян рассказал, что исполнитель скончался в три часа ночи в среду.

«Буквально вчера вечером я был у него. К нему вчера приехали родители, и он ушел в три часа ночи», -

цитируют дирижера РИА Новости.

«После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно скончался утром, 22 ноября, в окружении родных», - сказано в официальном сообщении, опубликованном на Facebook-странице певца.

Известный российский пианист Денис Мацуев прокомментировал кончину артиста, отметив, что он до последнего боролся с недугом.

«Он сражался до последнего, верил в лучшее. Когда появились ложные новости о его кончине, я подумал - ну вот, теперь будет жить долго. Примета не сработала», -

сказал он.

Также стало известно, что за месяц до смерти знаменитый баритон общался с продюсером Игорем Крутым.

«Уже тогда баритон Хворостовского было практически невозможно узнать -

Дмитрий едва говорил тихим голосом, превратившимся в слабый фальцет, и испытывал трудности с речью»,

- цитирует слова продюсера Telegram-канал Super.