ВИДЕО: Откровенный разговор о детях вывел из себя Филиппа Киркорова

Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал журналистам программы «Новые русские сенсации» телеканала НТВ о том, кто является матерью его детей, однако российские зрители узнают эти сведения только 3 декабря, во время выхода передачи в свет.

«Я не сторонник лжи. Проще всегда говорить правду, потому что никогда не заврешься. Потом когда-нибудь нужно будет что-то рассказывать своим детям. И надо будет как-то врать. Зачем?», - отметил артист.

По его словам, «такое решение» в жизни принимает «не он первый, не он последний».

«Семьи, не имеющие возможность на 100 процентов стать счастливыми (а стопроцентное семейное счастье – это когда детский смех рядом), они решают этот вопрос уже давно в нашем цивилизованном мире. И я не есть, скажем так, первооткрыватель», -

признался Киркоров, заявив, что не будет прикрываться рассказами о несуществующих супермоделях, родивших ему детей и испарившихся затем.

Однако неожиданно беседа пошла не по запланированному сценарию: после того, как у артиста спросили про суррогатное материнство, он буквально вышел из себя, сорвав микрофон и покинув съемочную площадку.

«Ой, все, надоело. Хватит мне этого! Суррогатное материнство, начинается эта гинекология! Все, не хочу!», -

заявил возмущенный Филипп Киркоров.