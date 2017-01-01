Эвелина Бледанс утешилась в объятиях нового возлюбленного

В начале осени стало известно, что 48-летняя Эвелина Бледанс вот уже больше года не живет со своим 35-летним мужем Александром Семиным. Телеведущая долго переживала болезненный разрыв с супругом, но на днях в СМИ появилась информация, что она обрела счастье с другим мужчиной.

В сентябре 2017 года Эвелина Бледанс внезапно призналась своим поклонникам, что рассталась с супругом Александром Семиным, которого не устраивала публичность жены и ее плотный график работы.

Актриса даже рассказывала, что делала пластику груди, чтобы удержать мужа.

Однако сам продюсер уверяет, что карьера и съемки всегда были на первом месте для Эвелины. Позднее Бледанс в своем Инстаграме признавалась, что до сих пор страдает из-за разрыва.

Артистка была уверена, что не сможет завести новый роман.

Однако, судя по информации «Экспресс-газеты», Бледанс все же нашла утешение в объятиях другого мужчины. Со своим таинственным спутником Эвелина появилась на премии «Super Мамы года».

Журналисты не сомневаются, что у артистки роман с Сергеем Демчевым, который является генеральным директором московской галереи «Марс».

FOTO: Скриншот соцсети

Новый возлюбленный Бледанс — завидный холостяк. У него есть трое детей от предыдущих отношений.

Ходят слухи, что Демчев встречался с Лизой Савиной, но никаких подтверждений этой информации нет. Эвелина роман с Сергеем пока никак не комментирует.



