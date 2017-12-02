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ВИДЕО: Танец Лолиты в аэропорту стал хитом Сети

korrespondent.net
Лолита Милявская | Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Российская певица Лолита станцевала в аэропорту по дороге в Нью-Йорк. Видео с исполнительницей за сутки собрало 1,6 миллиона просмотров в Instagram.

Подписчики артистки противоречиво отнеслись к данной выходке певицы. Одни оценили танец, похвалив Лолиту за такую раскованность и свободу. Другие же отметили, что она выглядит, словно пациентка психбольницы.

В Нью-Йорк!!))

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

«Палата номер 6! Растрепанная тетка в ночной рубашке и халате ведет себя как полоумная», - прокомментировал видео один из пользователей.

Позже певица опубликовала видео со своим супругом, который на одной из улиц Нью-Йорка танцевал, сопроводив его подписью «Всем, кому за 40! Хоть раз станцуйте для себя в общественном месте».

Всем, кому за 40! Хоть раз станцуйте для себя в общественном месте))!

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

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