Медики обнаружили связь между смертями Фриске и Хворостовского

Ряд российских СМИ выдвинули свои версии о том, почему ряд знаменитостей, среди которых оказались Дмитрий Хворостовский и Жанна Фриске, могли заболеть онкологическим заболеванием. Как пишет «Ридус», кроме них в последние годы от рака также умерли Александр Абдулов, Любовь Полищук, Валерий Золотухин и многие другие знаменитости, среди которых также оказались политики и спортсмены. По мнению журналистов, развитие смертельного недуга у них могло быть связано с использованием омолаживающих препаратов со стволовыми клетками.

По слухам, большинство подобных случаев было зафиксировано в одном и том же медицинском центре, о чем журналистам якобы рассказала работающая там медсестра. Женщину настолько потрясла смерть знаменитостей, что она решилась на нарушение профессиональной этики.

По ее словам, в свое время в медицинском учреждении делали омолаживающие процедуры Дмитрий Хворостовский, Александр Абдулов и Олег Янковский,

пишет портал Dni.ru.

Как известно, препараты для омолаживающих процедур производят с использованием абортивных материалов.

Рассуждая о причинах ухода из жизни Жанны Фриске, журналисты вспомнили интервью члена Совфеда Антона Белякова, намекнувшего на то, что болезнь артистки могло спровоцировать ЭКО. При этом он не называл напрямую имя артистки, однако многие поклонники поняли, что речь идет, скорее всего, о гражданской супруге Дмитрия Шепелева.

«Я говорил о том, что эти технологии далеко не безобидны. Есть исследования в США и Великобритании, основанные на изучении большой группы пациентов.

Исходя из имеющейся у них статистики, целый ряд этапов, применяемых при ЭКО, может увеличивать вероятность онкологической патологии», -

приводит слова Белякова «Экспресс-Газета».

Однако старший научный сотрудник Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Жанна Гарданова опровергла эти сведения, подчеркнув, что ЭКО не могло стать причиной появления смертельной опухоли у Жанны Фриске.

«Если речь идет об опухолях, которые образуются в головном мозге, то само ЭКО на это никак не влияет. Искусственное оплодотворение – это блокировка работы гипофиза и стимуляция периферических органов, в частности яйцеклеток в яичниках, чтобы они росли. И

если женщина здорова, то у нее никаких процессов не может быть. И голословно говорить всякие разные глупости – это все равно что сказать, что если сесть в метро, то можно заболеть раком», -

заявила она.