Русский TVNET в Москве: люди, «звезды», цены - что почем здесь в новогодние праздники?

Новогодняя ночь на носу!.. Многие москвичи уже решили, где ее проведут. Хоть Новый год традиционно считается семейным праздником, огромное количество людей в Москве праздновать наступление нового года предпочитают не только застольем. Какие варианты предлагает российская столица?.. И сколько это стоит?..

«Семейный и домашний праздник» - для россиян это совсем не означает, что праздничный вечер и новогоднюю ночь следует просидеть за новогодним столом у телевизора. Новогодняя Москва украшена совершенно роскошно, иллюминации и праздничные световые шоу манят прогуляться по центральным улицам и площадям столицы.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит сразу на семи городских площадях и площадках. Кстати, где-то на Тверской, говорит, разместился и «Рижский домик», ведь город Рига традиционно представлена в новогодних праздненствах москвичей.

Так что надо будет поискать рижан в этой праздничной кутерьме, где каждый вечер много всего происходит.

Каток на Красной площади FOTO: ITAR-TASS/ScanPix

Еще она «фишка» московских новогодних гуляний - зимние забавы на свежем воздухе. Самый большой в столице каток работает на ВДНХ, самый статусный - на Красной площади, и самый любимый москвичами - в Парке Горького. И каждый предлагает собственные программы и в новогоднюю ночь. Ледовые шоу с иллюминациями, танцы на льду, «снежные тоннели» - такая новогодняя ночь уж точно запомнится и детям, и взрослым!

Сколько стоит новогодняя ночь на коньках?.. Билет на новогодний стереокаток в Парке Горького обойдется в 800 рублей за взрослый билет и 500 рублей за детский, на ВДНХ - соответственно в 1500 и 750 рублей (переводим в евро, получается порядка 7-10 евро за детский и 11-20 евро за взрослый билет).

Разумеется, по Парку Горького и ВДНХ, как и по другим праздничным адресам новогодней Москвы можно гулять и совершенно бесплатно, праздничное настроение в любом случае гарантировано. Новогодние-рождественские каникулы у россиян длинные, так что планы строятся не только на новогоднюю ночь.

Крутейшие новогодние вечеринки и корпоративы традиционно проходят с участие звезд шоу-бизнеса. В канун праздников газета «Вечерняя Москва» приводит прайс наиболее «раскрученных» любимцев публики.

Выступление примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой стоит от 250 тысяч евро, выход на вашу сцену Филиппа Киркорова, Григоря Лепса или Стаса Михайлова - от 80 тысяч евро. От 55 тысяч стоят Валерий Меладзе, Дима Билан и Тимати, от 50 тысяч евро - Максим Галкин и Иван Ургант.

Ссылаясь на свои источники информации, газета подчеркивает: стоимость выступлений звезд остается высокой, но в этом году ценник не растет. Наоборот, кое-кто из звездных артистов снижает цены или даже остается в Новый год дома. (Как Максим Галкин, например). Надо быть реалистами, доходы у людей снижаются, все считают деньги. И часто предпочитают недорогие билеты в театр (от 600-700 рублей) концерту, скажем, Георгия Лепса, билеты-то у него раз в десять дороже...

Кстати, новогодний выход с детьми в театр остается хорошей московской традицией, и ведущие столичные театры выпускают в декабре что-нибудь новенькое.В «Геликон-Опере», например, для самых маленьких зрителей поставили новогоднюю сказку «Сон в зимнюю ночь», причем родители, покупая билет, прямо в кассе могут оплатить и подарок от Дедушки Мороза - и первый выход малыша в оперу точно запомнится. (Цена вопроса - 1300 рублей за хорошие места +700 рублей за детский подарок).

Примерно на том же уровне и цены на представления мирового турне робота Титаника - популярное в мире шоу как раз сейчас, в новогодние каникулы дает представления в Москве. Продлится гастроль недолго, так что фанаты Титаника торопятся «вживую» знаменитое шоу посмотреть.

Разумеется, под Новый год всячески зазывают к себе гуляющий народ рестораны, кафе и ночные клубы, но тут уж о ценах говорить трудно, верхнего предела нет, а начинается ценник примерно с 1,5 тысячи рублей.

Интересно, что многие заведения в декабре-январе предлагают корпоративные варианты эконом-класса: например, специальные цены за столик на шесть персон (10 тысяч рублей в новогоднюю ночь). А также наборы «для корпоратива» на вынос: набор закусок на 6 человек обойдется в 5 тысяч рублей.