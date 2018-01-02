ФОТО: Анна Седокова показала «новое» лицо

Популярная певица оказалась объектом бурных обсуждений из-за «новой» внешности. Многочисленные поклонники сексапильной Анны Седоковой высказали единодушное мнение о том, что на свежем фото артистка сама на себя не похожа.

В Instagram исполнительницы появился новый снимок с маленьким сыном, которого она впервые показала публике только в середине декабря. Однако отнюдь не малыш вызвал повышенный интерес у подписчиков Анны Седоковой, - их гораздо сильнее взволновал внешний вид певицы.

На этом фото, по мнению фолловеров, Седокова выглядит практически неузнаваемо.

Подписчики полагают, что причиной тому даже не обильный фотошоп, сделавший лицо звезды неестественно гладким, но и косметологические вмешательства.

В новом облике у Анны Седоковой появились выразительные скулы, а глаза сузились, - эти перемены во внешности артистки отметили очень многие.