Латвийская звезда «Движения вверх» Кирилл Зайцев: хочешь побеждать, играй с лучшими!

«Как, вы еще не видели «Движение вверх»? Обязательно посмотрите, отличное кино!», — советует мне при встрече актер Кирилл Зайцев. В спортивной драме о легендарном матче мюнхенской Олимпиады 1972 гогда, когда сборная СССР по баскетболу обыграла непобедимых американцев, Кирилл сыграл одну из главных ролей: знаменитого баскетболиста Сергея Белова. В России Кирилл теперь нарасхват: скоро мы увидим его в нескольких кино и телепроектах. При этом родной Рижский русский театр он тоже не забывает, приезжает играть в своих спектаклях.