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Латвийская звезда «Движения вверх» Кирилл Зайцев: хочешь побеждать, играй с лучшими!

Марина Сиунова/ Русский TVNET
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Кирилл Зайцев с коллегами на съемочной площадке "Движения вверх" | Фото: instagram.com/akter.kirill.zaicev

«Как, вы еще не видели «Движение вверх»? Обязательно посмотрите, отличное кино!», — советует мне при встрече актер Кирилл Зайцев. В спортивной драме о легендарном матче мюнхенской Олимпиады 1972 гогда, когда сборная СССР по баскетболу обыграла непобедимых американцев, Кирилл сыграл одну из главных ролей: знаменитого баскетболиста Сергея Белова. В России Кирилл теперь нарасхват: скоро мы увидим его в нескольких кино и телепроектах. При этом родной Рижский русский театр он тоже не забывает, приезжает играть в своих спектаклях.

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