Соседов раскритиковал поведение Пугачевой и поделился подробностями личной жизни

10 февраля гостем ток-шоу «Секрет на миллион» стал 49-летний Сергей Соседов. Известный музыкальный критик откровенно рассказал Лере Кудрявцевой, о чем мечтает и жалеет, и почему не складываются его отношения с братом.

Сергей Соседов прославился благодаря шоу «Акула пера» и своими откровенными и порой дерзкими заявлениями в адрес представителей шоу-бизнеса. На днях музыкальный критик стал героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и за редким исключением говорил не только о других людях, но и о себе.

Соседов сообщил, почему разочаровался в Алле Пугачевой.

По словам критика, Примадонна поет намного хуже, чем на пике своей карьеры. Сергей полагает, что репертуар у певицы слишком слабый и недостойный звезды эстрады. Соседов считает, что Пугачева должна завершить карьеру.

По его мнению, брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина — это ее проект, любви между ними нет, а их венчание было ошибкой.

Сам Соседов же живет с мамой. Он не хочет переезжать от родительницы, потому что она уже в преклонном возрасте. К тому же им хорошо живется вместе. Сергей признался, что никто не понимает его так, как мама. С детства критик был одиночкой. Он жалеет, что его личная жизнь не сложилась.

Соседов никогда не был женат, да и не скрывает, что его мало интересует противоположный пол. В первый раз Сергей влюбился в своего одноклассника по музыкальной школе, когда ему было 14 лет, и первые интимные отношения у него также были с юношей. Тем не менее секс с женщинами у критика тоже был.

Некоторое время он тесно общался со своей почитательницей Любой. Женщина надеялась, что они сыграют свадьбу, но Соседов не был к этому готов.

«Я понял, что разочаровал ее, не оправдал ее надежд, но сердцу не прикажешь. Мы жили бы как добрые друзья, но эта была бы не та жизнь, которую хотела Люба, я не имел права врать о любви», —

рассказал Соседов.

Критик признался, что мечтает о своем ребенке. Сергей даже когда-то разговаривал о возможности родить наследника со своей подругой Ириной. Тем не менее Соседов пока не представляет, как завести малыша, но уже подумывает об искусственном методе.

Мужчина переживает, что потенциальная мать может отобрать у него ребенка. Лера же познакомила Сергея с девушкой по имени Александра, которая готова ему родить малыша, однако согласился ли герой, осталось за кадром.

«Меня посещают мысли, что меня ждет одинокая старость. Боюсь остаться в одиночестве и нищете, но думаю, что меня это ждет», — поделился с Кудрявцевой Соседов.

Со своим братом Владимиром и его детьми Сергей не общается так часто и близко, как ему хотелось бы, причиной тому — слишком разные интересы. Во время программы родственники договорились, что попытаются наладить контакт. Соседов также со слезами на глазах вспомнил своего отца. Мужчина скончался от рака легких.

Сергей сообщил, что у отца слишком поздно обнаружили болезнь, поэтому последние месяцы его жизни были очень тяжелыми.

К слову, и

у критика не все в порядке со здоровьем: у него нашлись кисты в почках, что может быть опасно.

А вот свой главный секрет Сергей Соседов не стал раскрывать, посчитав, что и так был очень откровенен с Лерой Кудрявцевой.