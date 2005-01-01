Ксения Собчак объяснила, почему сбежала с собственной свадьбы с миллиардером

36-летняя Ксения Собчак дала откровенное интервью, в котором подробно рассказала, ради чего годами упорно трудилась и каково ей было долгие годы жить в тени своего отца. Медиадива не стала скрывать, что из-за своих амбиций решила оставить миллиардера, который мог полностью ее обеспечивать.

Ксения Собчак — одна из самых ярких личностей в российском шоу-бизнесе. После того, как медиадива стала по-настоящему популярной, она занялась политикой и сейчас является кандидатом в президенты Российской Федерации.

Несмотря на то, что Ксения носит фамилию своего известного отца, она уже давно стала самостоятельной единицей и вышла из его тени. В новом интервью журналу Tatler Собчак рассказала, чего ей это стоило.

В 2005 году медиадива собиралась замуж за бизнесмена Александра Шустеровича. Она даже заказала свадебное платье у Валентина Юдашкина и сама распланировала торжество. Однако в последний момент Ксения попросту ушла от жениха.

«Я сбежала с собственной свадьбы.

У меня была высокооплачиваемая работа, но она мне совсем не нужна, потому что есть миллиардер, который зовет меня замуж. «Зачем тебе эти съемки весь август, когда у тебя есть дом в Сен-Тропе. Пожалуйста, вот тебе деньги в три раза больше».

И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. Это же история о том, как мы все постигаем в жизни. Первые три года — поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же.

Тебе не интересно и тебе не интересны женщины на соседних виллах. И тебе не интересны разговоры про размеры бриллиантов. И кто с кем переспал и чью любовницу вчера видели на чьей-то лодке.

Я поняла, что лучше месяц на съемках в Москве, чем в этом Сен-Тропе в открытой машине и на шопинге», —

заявила Собчак. Также Ксения рассказала о своей жизни после этого события и объяснила, что повлияло на ее решение идти в политику.





