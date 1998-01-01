Продюсер Игорь Матвиенко жестко высказался о смерти экс-солистов «Иванушек»

Известный российский музыкальный продюсер Игорь Мативенко, одним из самых успешных проектов которого стала группа «Иванушки International», жестко прокомментировал смерть двух его бывших подопечных - Олега Яковлева и Игоря Сорина. По словам Матвиенко, главной причиной того, что оба певца рано ушли из жизни, стали их пагубные пристрастия.

В частности,

продюсер сказал, что Олега Яковлева «погубил» алкоголь, а его предшественника Игоря Сорина, который пел в первом составе группы, - наркотики.

Напомним, экс-«иванушка» Олег Яковлев скончался в июне 2017 года – известие о смерти исполнителя стало шоком для многочисленных поклонников группы. Яковлеву было всего 47 лет, среди причин его смерти в СМИ упоминался СПИД.



Но, затронув эту тему в интервью «Аргументам и фактам», продюсер

Игорь Матвиенко четко дал понять: у молодого артиста был цирроз печени. Этот орган «уже просто не функционировал», без обиняков заметил он.

По мненю создателя группы, с Олегом Яковлевым «произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт».



Безо всяких сантиментов Мативенко отозвался и о смерти Игоря Сорина, погибшего в 1998 году в возрасте 28 лет.

Артист выпал с балкона седьмого этажа студии, где записывал свой сольный альбом.

«Не только Олег Яковлев, но и Игорь Сорин рано ушел, правда, от наркотиков. Тема эта очень сложная. Но говорить об этом нужно…», - поделился мнением продюсер.