39-летняя Рейчел МакАдамс ждет первенца

Как сообщают американские СМИ, актриса Рейчел МакАдамс, известная по фильмам «Дневник памяти» и «Полночь в Париже», беременна. Актриса ждет ребенка от своего возлюбленного — 37-летнего сценариста Джейми Линдена.

По информации журнала Life&Style, Рейчел МакАдамс находится примерно на седьмом месяце беременности. Актриса тщательно скрывает свою личную жизнь.

По слухам, отцом ребенка является сценарист Джейми Линден. Будущий малыш станет первенцем для актрисы и ее бойфренда.

Знаменитость во многих интервью признавалась, что давно думала о детях, но ждала подходящего человека.

«Часть меня очень хочет детей, но все будет зависеть от того, найду ли я человека, с которым захочу стать матерью», — говорила МакАдамс.

Долгое время звезда встречалась с Райаном Гослингом, однако в апреле 2016 года общественность узнала о том, что у нее новый роман.





