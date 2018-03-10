Федосеева-Шукшина откровенно рассказала, как муж ее едва не убил в порыве ревности

Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала героиней нового выпуска передачи «В гости по утрам» на «Первом канале». В ходе беседы она откровенно рассказала ведущей проекта - своей дочери Марии Шукшиной - о своих отношениях с мужем Василием Шукшиным. Как оказалось, отношения в звездной паре складывались далеко не самым радужным образом, а однажды режиссер в приступе ревности чуть не убил свою возлюбленную.

Как рассказала Лидия Федосеева-Шукшина, в тот страшный день ее муж был в командировке, а друзья пригласили ее в ресторан. Домой она приехала около десяти часов вечера, и супруг был уже там.

«Взгляд у него был просто дикий, сумасшедший. Он затащил меня в свой кабинет и начал бить. Тогда я обрадовалась, что была в шубе и шапке, так как он наносил очень тяжелые удары.

После этого он втолкнул меня в мою комнату, я проплакала всю ночь. А с утра решила извиниться, объяснить ему всю ситуацию. Вышла из комнаты, а он сидит с полной пепельницей окурков и плачет», - вспоминает актриса.

По ее словам, Василий Шукшин очень сильно ее ревновал, а после той жуткой ночи режиссер раскрыл ей свои настоящие намерения.

«Он снова отвел меня в кабинет и показал, что у него под подушкой лежит домкрат.

Признался, что хотел убить меня им. Я, конечно, была в шоке. Начала спрашивать, а как же наши дети? А он ответил, что все продумал, что вернулся бы из тюрьмы через восемь лет, как раз, когда девочки бы подросли», -

сказала она, добавив, что режиссер насколько подробно все описал, что ей стало очень страшно, и она поверила, что муж действительно намеревался с ней расправиться.