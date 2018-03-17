После слухов об изменах Пелагея рассказала, что супруг осыпает ее украшениями

Недавно 31-летняя Пелагея и 26-летний Иван Телегин оказались в центре скандала. Пользователи Сети предположили, что хоккеист неверен жене. Однако певица заявила, что у них с мужем нет проблем. Тем не менее недавно артистка решила вновь привлечь внимание общественности к своему браку.

Пелагея и Иван Телегин стараются не появляться вместе на светских мероприятиях и не рассказывать в интервью о своем браке. Хоккеист и певица также тщательно оберегают дочь Таисию от излишнего внимания со стороны поклонников.

В марте фанаты пришли к выводу, что Пелагея не присутствовала на дне рождения Ивана, и удивились распространившемуся в Сети ролику объятий хоккеиста с неизвестной брюнеткой.

Интернет-пользователи посчитали, что в браке супругов не все так гладко, как кажется на первый взгляд, и что Иван изменяет Пелагее.

Тогда певица поспешила успокоить поклонников и заявила, что у них с мужем все хорошо. А ее «соперница» сообщила, что просто дружит со спортсменом.

Тем не менее некоторые интернет-пользователи все еще беспокоятся за отношения знаменитостей. Ведь на днях Пелагея появилась на мероприятии одного ювелирного бренда и неожиданно для фанатов поделилась деталью семейной жизни: как оказалось, недавно Иван стал регулярно преподносить ей украшения.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 17 Мар 2018 в 5:57 PDT

«В последнее время все драгоценности мне дарит муж. Это очень приятно и всегда памятно. Он делает это на какие-то памятные даты, события», —

цитирует Пелагею издание Starhit.ru. Артистка также призналась, что крайне редко носит подаренные аксессуары.

По словам знаменитости, дорогие украшения доставляют ей дискомфорт как в обычной жизни, так и на сцене.





