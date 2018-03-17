После слухов об изменах Пелагея рассказала, что супруг осыпает ее украшениями

Недавно 31-летняя Пелагея и 26-летний Иван Телегин оказались в центре скандала. Пользователи Сети предположили, что хоккеист неверен жене. Однако певица заявила, что у них с мужем нет проблем. Тем не менее недавно артистка решила вновь привлечь внимание общественности к своему браку.
Пелагея и Иван Телегин стараются не появляться вместе на светских мероприятиях и не рассказывать в интервью о своем браке. Хоккеист и певица также тщательно оберегают дочь Таисию от излишнего внимания со стороны поклонников.
В марте фанаты пришли к выводу, что Пелагея не присутствовала на дне рождения Ивана, и удивились распространившемуся в Сети ролику объятий хоккеиста с неизвестной брюнеткой.
Интернет-пользователи посчитали, что в браке супругов не все так гладко, как кажется на первый взгляд, и что Иван изменяет Пелагее.
Тогда певица поспешила успокоить поклонников и заявила, что у них с мужем все хорошо. А ее «соперница» сообщила, что просто дружит со спортсменом.
Тем не менее некоторые интернет-пользователи все еще беспокоятся за отношения знаменитостей. Ведь на днях Пелагея появилась на мероприятии одного ювелирного бренда и неожиданно для фанатов поделилась деталью семейной жизни: как оказалось, недавно Иван стал регулярно преподносить ей украшения.
«В последнее время все драгоценности мне дарит муж. Это очень приятно и всегда памятно. Он делает это на какие-то памятные даты, события», —
цитирует Пелагею издание Starhit.ru. Артистка также призналась, что крайне редко носит подаренные аксессуары.
По словам знаменитости, дорогие украшения доставляют ей дискомфорт как в обычной жизни, так и на сцене.