Дима Билан признался, почему вряд ли уже поправится

Поклонники 36-летнего Димы Билана обеспокоены его худобой. Многие из них даже предполагают, что певец скрывает серьезные проблемы со здоровьем. Однако исполнитель озвучил причины, по которым не собирается набирать вес.

Многие подписчики Димы Билана волнуются за здоровье своего кумира, ведь на снимках в соцсетях он выглядит очень худым. Однако самого Билана его физическая форма полностью устраивает.

22 марта исполнитель опубликовал снимок, на котором он запечатлен висящим на турнике.

«Поскольку считаю, что

качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз - можно и нужно!

Кто хочет поспорить с этим?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.) — написал певец под снимком.

Большинство фолловеров исполнителя поддержали его.

«Дима, выглядишь эстетично, остальное на твое усмотрение», «Подкачаться никому не помешает для поддержания формы», «Главное, чтоб тебе все нравилось и было с пользой!» —написали они в комментариях под фотографией.

Напомним, в прошлом году у артиста возникли проблемы с позвоночником.

После того, как Билану сделали операцию, он похудел до 69 килограммов.

С тех пор певец почти не поправился.