Эммануил Виторган впервые показал полуторамесячную дочь

Полтора месяца назад 78-летний российский актер театра и кино Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина стали родителями девочки. Малышке дали имя Этель, что значит «благородная». Для Ирины Этель — первый ребенок, а у Эммануила уже есть двое детей.

Поклонники и не надеялись увидеть младшего ребенка Виторгана в ближайшие месяцы, но, ко всеобщему удивлению, произошло то, чего не ждали.

В эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» Эммануил Гедеонович показал дочку.

Актера переполняли чувства, и он не смог сдержать слез. Интернет-пользователи наравне со зрителями пришли в восторг, увидев темноволосую малышку. Сейчас супруги посвящают все свое время заботам о ребенке.

Смотрите полный выпуск программы: