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Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции

Lenta.ru
Гарри Андерсон | Фото: Кадр из фильма

Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым у себя дома в городе Ашвилл, штат Северная Каролина. Об этом сообщает журнал Time.

Артисту было 65 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

В полиции Ашвилла заявили, что из дома Андерсона поступил вызов.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли к актеру и обнаружили его тело. Полицейские подчеркнули, что не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста.

Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью, передает TMZ.

Гарри Андерсон снялся в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году. Он сыграл Ричи Тозиера. Американской публике актер запомнился благодаря сериалу «Ночной суд», где исполнил роль судьи Гарри Стоуна. Андерсон также появился в «Байках из склепа» и телефильме «Шпионы, ложь и голые бедра». Он трижды был номинирован на премию «Эмми».

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