Как живет звезда фильма «Морозко» Наталья Седых

69-летняя Наталья Седых стала героиней нового выпуска программы «Идеальный ремонт». Актриса, сыгравшая роль Настеньки в фильме «Морозко», рассказала о тяжелом разводе с мужем.

Наталья Седых прославилась благодаря роли в знаменитой экранизации сказки «Морозко».

Спустя некоторое время актриса стала отказываться от новых проектов. Звезда СССР признавалась, что решила посвятить себя театру: «Последней каплей стал фильм «Любовь к трем апельсинам», где я сыграла принцессу Нинетту.

Снимали неторопливо, я просиживала часы на лавке в гриме — с наклеенными ресницами, локонами до колена и в трико телесного цвета. Сидела и размышляла, что в обожаемом балете кипит жизнь, а я тут сижу… Все, хватит — никакого кино!».

Наталья по сей день появляется на сцене театра «У Никитских ворот».

Седых стала героиней программы «Идеальный ремонт» и раскрыла правду о своем разводе с композитором Виктором Лебедевым.

«Мы жили на два города. Потом у него появилась другая женщина. Я первый раз за 10 лет приехала из Москвы без предупреждения, а там застала другую женщину. Вы понимаете, какая это была степень растерянности?! Это та ситуация, в которой извинения совершенно не уместны», —

цитируют актрису журналисты портала Teleprogramma.pro. Наталья так и не вышла замуж во второй раз.

Однако несмотря на такую печальную историю любви, в свои 69 лет актриса остается невероятно хрупкой и нежной женщиной.