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19-летний сын Рыбина и Сенчуковой работает моделью за приличные гонорары

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Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий | Фото: instagram.com/nsenchukova_official

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова очень гордятся своим сыном Василием. Молодой человек делает большие успехи в модельном бизнесе.

В Сети Василия Рыбина часто сравнивают с молодым Джонни Деппом. Ведь юноша очень похож на знаменитого актера. Сейчас сын Рыбина и Сенчуковой не только учится в Институте культуры и занимается музыкой, но и покоряет модельный бизнес.

По словам Виктора Рыбина, его сын знает себе цену и не будет сниматься, если ему не заплатят достаточную, по его мнению, сумму денег.

«Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар», —

рассказал артист порталу Sobesednik.ru. Еще совсем недавно Василий даже не думал о карьере модели. Он хотел стать профессиональным спортсменом.

Молодой человек с детства занимался карате, но многочисленные травмы помешали ему развиваться в этом направлении. Зато теперь спортивная фигура очень помогает получать заказы на съемки в рекламе. Рыбин и Сенчукова признались корреспонденту портала, что спокойны за сына.

Несмотря на то, что моделям часто делают неприличные предложения, они уверены, что Василий никогда не согласится на нечто подобное.

«Когда ему будет шестьдесят лет, может, кто-то и расколется. Это же сейчас модно: рассказывать о домогательствах спустя много-много лет. Но мы с Наташей, наверное, вряд ли уже что прознаем», —

пошутил Виктор Рыбин.

Наталья Сенчукова поделилась еще одной радостью за сына. Он уже долгое время состоит в серьезных отношениях с девушкой, которая очень нравится знаменитым родителям. Правда, о свадьбе пока речи не идет, сначала нужно построить карьеру.

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