СМИ: Эмму Уотсон заманивали в сексуальное рабство

Голливудскую актрису Эмму Уотсон пытались завербовать в сексуальное рабство. Такие попытки предпринимала звезда сериала Тайны Смолвиля Эллисон Мэк. Об этом пишет Page Six.

По информации издания, журналисты нашли многочисленные Twitter-посты Мэк, адресованные Уотсон. В них она писала об «уникальном женском движении по саморазвитию».

Женщина предлагала звезде «поттерианы» ознакомиться с новым движением побольше, и также делала акцент на том, что сама является актрисой.

«Мне кажется, мы бы могли сотрудничать. Дай мне знать, если захочешь пообщаться», - отметила Мэк.

Помимо Эммы Уотсон Мэк также писала певице Келли Кларксон. О сообщениях от нее заявила и актриса Самия Шоаб, известная по Шестому чувству.

Известно, что 35-летняя Мэк была арестована по подозрению в вербовке женщин в «Нексиам».

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