Она идеальна? Возлюбленная Тимати назвала свой вес и параметры фигуры

Силе воле Анастасии Решетовой можно позавидовать — модель внимательно следит за питанием и старается не пропускать тренировки. О том, каких результатов ей удалось добиться благодаря строгому режиму, девушка Тимати на днях поведала в своем Инстаграме.

25 апреля Анастасия Решетова опубликовала в Инстаграме пост, ответив на вопрос, который ее фолловеры задавали уже давно. Возлюбленная рэпера Тимати назвала свой вес и параметры фигуры.

Как утверждает модель, объем ее груди составляет 91 сантиметр, обхват талии — 60, а бедер — 100.

Весит Анастасия 58 килограммов при росте 180 сантиметров.

Поклонников Решетовой удивил размер ее бедер.

Впрочем, многие согласились, что такие формы — повод для гордости: «100? Какая клевая», «Очень сексуальная», «хм, неожиданно, не выглядишь на 100» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Сама Анастасия своей фигурой довольна, но не на сто процентов.

В инстаграм-сторис она часто публикует фото и видео из тренажерного зала и кокетливо признается, что для достижения идеальных параметров ей еще нужно поработать.

