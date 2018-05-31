Похудевшая на 46 кг Елена Степаненко записала важное видеообращение к поклонникам

На днях 72-летний Евгений Петросян по просьбе своей супруги, 65-летней Елены Степаненко, выложил в микроблог видео, на котором она рассказала, в чем на самом деле секрет ее стройности.

Пользователи Сети гадают, как Елене Степаненко удалось сбросить целых 46 килограммов.

Многие не верят, что знаменитость так сильно похудела без помощи пластических хирургов и приема специальных препаратов.

Этим и воспользовались мошенники, начавшие размещать в интернете рекламные объявления о продаже средств, благодаря которым актриса якобы смогла избавиться от лишнего веса.

Чтобы предостеречь своих поклонников, Елена записала видеообращение, в котором рассказала, какую методику похудения использовала. Так как юмористка не ведет соцсетей, ролик на своей странице в Инстаграме разместил ее супруг Евгений Петросян.

«Худеть надо так: 6 раз в день есть то, что помещается у вас в ладошке, и выпивать два литра воды», —

рассказала артистка.

Чтобы подтвердить свои слова, Степаненко продемонстрировала, как выглядит ее ужин. На столе телезвезды — маленькая порция салата и ягодный лимонад.

