Леру Кудрявцеву заподозрили в имитации беременности

Телеведущая выложила в соцсети запись, на которой она учиться играть на гитаре.

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева вызвала многочисленные пересуды в Сети из-за публикации в Instagram нового видео: подписчики заподозрили находящуюся сейчас в интересном положении 47-летнюю звезду в имитации беременности.

В кадре представлено, как Кудрявцева учиться играть на гитаре.

«Вижу цель- не вижу препятствий ! Давно хотела научиться играть на гитаре », - прокомментировала она запись.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ

Однако фолловеры тут же заявили, что будь Лера действительно беременной, она бы физически не смогла так «задирать ноги и наклоняться» - этому бы препятствовал большой живот.

Впрочем часть поклонников эти подозрения отметает, убеждая своих оппонентов, что играть на гитаре беременной, несложно.

Напомним, телеведущая ждет ребенка от второго мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Избранник младше ее на 16 лет.