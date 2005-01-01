Умер режиссер Станислав Говорухин

Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Говорухин, по словам Володина, скончался в 10:37 «в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни».

Депутаты Госдумы РФ почтили память Говорухина, возглавлявшего комитет по культуре, минутой молчания.

Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

Он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении. С 2005 года Говорухин возглавлял комитет Госдумы по культуре.