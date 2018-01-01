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СМИ нашли объяснение неприличному жесту Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

TopNews.ru
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Робби Уильямс | Фото: REUTERS/Scanpix

Американский певец Робби Уильямс оказался в центре скандала. В прямой эфире трансляции открытия ЧМ-2018 он показал в камеру неприличный жест, чем вызвал бурю обсуждения в Сети.

Уильямс на арене «Лужников» пел песню Rock DJ. Во время исполнения он показал средний палец и произнес фразу «Я сделал это бесплатно». Однако СМИ узнали, что за две песни Уильямс получит 2,8 миллиона фунтов (примерно 115 млн рублей).

Позже телеканал Fox извинился за непристойный жест британского певца Робби Уильямса на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Представитель Fox в разговоре с The Hollywood Reporter отметил, что церемонию открытия подготовила третья сторона, а телеканал вел прямую трансляцию мероприятия, передает РБК.

«Поскольку все транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса. Мы приносим свои извинения», —

сказал представитель Fox.

Режиссер церемонии открытия чемпионата мира-2018 Илья Авербух такжеотметил, что не знает, что хотел продемонстрировать Робби Уильямс своим неприличным жестом во время выступления в «Лужниках», апишет «СпортЭкспресс».

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Думаю, это все-таки некий ответ критикам на его родине, которые набросились на Робби за участие в церемонии.

Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом. Ну что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает», - сказал он.

«Комсомольская правда» же связалась с подругой Робби Уильямса, которая живет в Великобритании. Она переехала туда сразу же после окончания института в Екатеринбурге. Девушка объяснила, кому певец показал неприличный жест

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша «желтая пресса» выставила его в худшем свете.

Но Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг», - заявила она.

По ее словам, Робби Уильямс показал жест британскому парламенту.

«Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ- 2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», -

заявила она.

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