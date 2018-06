СМИ нашли объяснение неприличному жесту Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

Уильямс на арене «Лужников» пел песню Rock DJ. Во время исполнения он показал средний палец и произнес фразу «Я сделал это бесплатно». Однако СМИ узнали, что за две песни Уильямс получит 2,8 миллиона фунтов (примерно 115 млн рублей).

Позже телеканал Fox извинился за непристойный жест британского певца Робби Уильямса на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Представитель Fox в разговоре с The Hollywood Reporter отметил, что церемонию открытия подготовила третья сторона, а телеканал вел прямую трансляцию мероприятия, передает РБК.

«Поскольку все транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса. Мы приносим свои извинения», —

сказал представитель Fox.

