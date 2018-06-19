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Егор Крид в очередной раз посмеялся над предполагаемой свадьбой с Дарьей Клюкиной

woman.ru
Фото: http://instagram.com/egorkreed

Артист Black Star Егор Крид поделился с подписчиками видеозаписью, в жесткой форме высмеивающей романтичное реалити-шоу. Пародийный ролик расставил все точки над i в отношениях певца с Дарьей Клюкиной.

Поклонники 23-летнего Егора Крида долго ждали от него хоть какую-нибудь информацию об отношениях с 23-летней Дарьей Клюкиной. Подогревал интерес к этой теме и 34-летний Тимати, который частенько комментировал фотографии Егора в социальной сети с просьбой «наконец написать пост про Дашу». Однако мечтам любительниц шоу «Холостяк» не суждено было сбыться: певец заявил, что он расстался с Клюкиной.

Ранее на шоу «Вечерний Ургант» Крид предположил, что Даша могла бы поучаствовать и в «Холостяке», героем которого станет Ольга Бузова. Поклонники гадали: зачем Егор так издевается над Клюкиной и что произошло после окончания проекта?

Наконец-то Егор Крид прояснил ситуацию: 20 июня певец выложил в Сеть пародийный ролик, который непрозрачно намекнул на то, что «Холостяк» — всего лишь красивая постановка. В видео «Даша Клюкина» хочет выйти замуж за Крида после шоу. Заикающаяся девушка спрашивает: «Это все правда? Мы теперь поженимся?». На что исполнитель роли Егора отвечает: «Ну ты е******** что-ли? Это же шоу!»

Видео, под которым набралось уже более 7 тысяч комментариев, не осталось без традиционной просьбы Тимати: «Я <…> теряю терпение… Где пост про Дашу?» Очевидно, что после завершения шоу «Холостяк» Егор Крид использует любую возможность, чтобы посмеяться над своими отношениями с Клюкиной, однако не все поклонники артиста готовы оценить такой юмор. Некоторые из них писали: «Плохо поступаешь с Дашей. И неважно, актриса она или нет. Унизительно для мужчины так себя вести».

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