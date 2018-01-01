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Фанаты убитого рэпера XXXTentacion устроили беспорядки на его поминках

korrespondent.net
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Фанаты поминают XXXTentacion | Фото: Wilfredo Lee / TT NYHETSBYRÅN

Сотни фанатов убитого 20-летнего рэпера XXXTentacion устроили беспорядки на его поминках. Инцидент произошел, когда люди собрались на авеню Мелроуз, чтобы почтить память артиста. Об этом пишет TMZ.

Мероприятие, начавшееся мирно, вскоре переросло в столкновения с полицией. Люди принялись взбираться на крыши зданий и прыгать в толпу, а некоторые стали бросать камни в полицейских. Правоохранители в ответ открыли стрельбу резиновыми пулями.

По официальной информации, рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, был застрелен неизвестными.

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