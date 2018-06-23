Мексика победила Южную Корею и практически гарантировала себе участие в 1/8

В Ростове-на-Дону состоялся матч футбольного чемпионата мира, в котором сборная Мексики оказалась сильнее команды Южной Кореи. Встреча группы F закончилась со счетом 2:1 в пользу мексиканских футболистов.

Практически вся встреча прошла в более-менее равной борьбе, а первый по-настоящему опасный момент создала сборная Южной Кореи, однако голкипер мексиканцев Гильермо Очоа выручил свою команду после удара Сон Мин Муна. Ответ южноамериканской сборной не заставил себя долго ждать. На 24-й минуте сербский арбитр матча Милорад Мажич назначил пенальти в ворота Южной Корее за игру рукой Чжан Хен Су. 11-метровый легко реализовал Карлос Вела - 1:0.

После перерыва мексиканцам удалось удвоить своё преимущество. На 66-й минуте встречи сборная Мексики начала классную контратаку, в завершении которой Хавьер Эрнандес финтом в штрафной площади оппонента убрал с пути защитника и пробил мимо вратаря - 2:0.

Имея преимущество в два гола южноамериканцы попытались остудить игру и скинуть темп, но полноценно сделать это им не позволили южнокорейцы, которые сумели всё-таки распечатать ворота Очои. Уже в добавленное время лидер корейцев Сон Хын Мин потрясающим по красоте ударом отквитал один мяч - 1:2.

Мексиканцы расслабились, за что могли поплатиться, но, к сожалению для корейцев, им не хватило времени отыграться.

Поздравляем Мексику🇲🇽 со стопроцентным результатом в двух первых матчах!#KORMEX pic.twitter.com/Y2TojNQMcr— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018

В результате, сборная Мексики выигрывает второй матч подряд и практически обеспечивает себе выход в плей-офф. Многое в группе F может решится уже сегодня в поединке Германии и Швеции. Осталось дождаться результатов.

В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи состоятся 27 июня.

Южная Корея - Мексика 1:2

Составы команд:

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Чжан Хен Су, Ли Ен, Мун Сон Мин (Чжон У Ен, 77), Ким Мин У (Хон Чхоль, 84), Ки Сон Ен, Чжу Се Чжон (Ли Сын У, 64), Ли Чжэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин.

Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Лайюн, Эррера, Гальярдо, Вела (дос Сантос, 77), Гуардадо (Маркес, 68), Лосано (Корона, 71), Эрнандес.

Предупреждения: Ким Ен Гвон (58), Ли Ен (63), Ли Сын У (72), Чжон У Ен (80).

Голы: Сон Хын Мин (90) - Карлос Вела (26, пен), Эрнандес (66).

Видеообзор матча будет доступен позже.