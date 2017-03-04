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Звезда Голливуда Натали Портман во второй раз стала мамой. Знаменитая актриса родила дочку своему возлюбленному – 39-летнему хореографу Бенжамену Мильпье.

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Как сообщил журналистам официальный представитель 35-летней Портман,

девочку назвали Амалией. Роды прошли без осложнений, актриса и ребенок чувствуют себя прекрасно.

Именно из-за счастливого события Натали пропустила церемонию вручения статуэток «Оскар». Она была в одной из номинаций. По информации иностранных СМИ, актриса стала мамой за четыре дня до премии, и только сейчас репортеры обо всем узнали. В данный момент звезда Голливуда и ее второй ребенок готовятся к выписке из роддома.

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О беременности скрытной Портман стало известно в сентябре 2016 года.

Тогда Натали продемонстрировала свой округлившийся живот на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

В тот вечер состоялась премьера фильма «Планетарий», в котором актриса сыграла одну из главных героинь.

Актриса Натали Портман

Фото: Актриса Натали Портман0

Натали и ее избранник Бенджамин Мельпье поженились в 2012 году и воспитывают общего сына Алефа, которому исполнилось пять лет.

Несколько лет назад Натали переехала к мужу в Париж. И такие перемены дались ей очень непросто.

В частности, после суетного Голливуда она пока никак не может привыкнуть к другому укладу жизни.

Уличный стиль Натали Портман

Фото: Уличный стиль Натали Портман0

«Знаете, я только после двух лет жизни в Париже обнаружила, какие дикие здесь, в Лос-Анджелесе, нравы! Нет, правда-правда! Во Франции люди тебя постоянно оценивают. Даже если не говорят об этом вслух. Как ты выглядишь, как одета, уместно ли твое поведение в данном месте в данной ситуации. Поэтому

вы никогда не позволите себе выйти на улицу в Париже в спортивной одежде или в шлепанцах и шортах, тем более в чем-то яркого цвета.

Ни за что на свете. А здесь – раздолье ярких, подчас до слепоты, цветов и вещей, иными словами, полный кайф!» – призналась скучающая по США Натали.


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