Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл планируют стать родителями

Во время первого совместного интервью принц Гарри и Меган Маркл тактично обошли тему детей. На вопрос корреспондента канала BBC, когда они планируют стать родителями, Меган тогда ответила стандартной формулировкой: «В ближайшем будущем». Однако инсайдеры издания Us Weekly говорят об обратном.

По данным осведомленных источников, Меган Маркл и принц Гарри пока не планируют становиться родителями, так как хотят пожить для себя. В ближайшем будущем пара будет работать на благо монархии.

Действительно, Меган и Гарри все чаще выходят в свет и совершают официальные визиты. На этой неделе пара встретилась с жителями Уэльса и посетила Welsh Culture Festival.

«Есть так много всего, что они хотят сделать вместе как пара до рождения ребенка», сообщают СМИ.

Принц Гарри и Меган Маркл в столице Уэльса - Кардиффе:

Меган Маркл и принц Гарри в Брикстоне:

Инсайдеры также добавляют, что возлюбленные, конечно же, планируют наследников, но чуть позже.

Первое радио-интервью Меган Маркл в качестве невесты принца Гарри:

Напомним, 19 мая Меган Маркл и принц Гарри свяжут судьбы узами брака, а за месяц до этого знаменательного события супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон станет мамой в третий раз.