Можно ли красить волосы во время месячных: чем это грозит

Ни для кого не секрет, что во время менструации женское здоровье существенно меняется. Часто в эти дни пропадает желание куда-либо ходить, встречаться с друзьями из-за дискомфорта, хочется меньше двигаться и свести активность к абсолютному минимуму. Некоторые женщины испытывают боль в животе, головную боль, недомогание и усталость, кроме того, у них отекают ноги, а на коже в этот период может появиться сыпь или прыщи.

Конечно, в организме женщин в эти дни происходят изменения, которые по-разному переносятся.

Как же ухаживать в такие дни за кожей и локонами, можно ли посещать парикмахерскую, стоит ли красить волосы во время месячных или после них – эти вопросы часто волнуют женщин.

Что происходит с волосами во время менструации

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Парикмахеры часто говорят о том, что во время менструации нельзя красить волосы и делать химическую завивку. Почему же?

* Мастера-визажисты объясняют это тем, что во время критических дней кожа головы выделяет больше жира, поэтому пряди хуже воспринимают краску или другие химические вещества.

* Также во время менструации происходят биохимические изменения, повышается уровень прогестерона, который препятствует химической завивке локонов.

* В этот период в организме девушек происходит резкий скачок гормонов, в результате которого волосы ведут себя не так, как обычно, чешуйки стержней становятся более устойчивыми к открытию и закрытию.

Таким образом, эффект окршивания может быть недостаточно хорошим, так как вещества не проникают полностью в волос, а затем быстро смываются.

Некоторые парикмахеры считают, что это также может быть связано с повышенной температурой кожи головы.

* Увеличение концентрации некоторых гормонов меняет состояние кожи. Может происходить расстройство сальных желез. Это способно вызвать чрезмерную сухость кожи головы, что способствует повышению ее чувствительности, а бывает, наоборот, возникает перепроизводство кожного жира, которое препятствует работе краски.

Кроме того, общее состояние прядей в этот период обычно заметно хуже, чем всегда. Почему это происходит и как с этим связана менструация?

Во время менструации организм с кровью теряет много важных компонентов. В организме может отмечаться дефицит железа, цинка и кальция.

Недостаток этих элементов является неблагоприятным фактором для состояния наших волос. Так что этот период лучше переждать и воздержаться от посещения парикмахера без крайней необходимости.

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На какой день месячных можно красить волосы

Ответ на этот вопрос не может быть единым для каждой женщины. Все зависит от гормональных процессов и состояния организма каждой женщины. В целом никаких существенных противопоказаний нет к тому, можно ли красить волосы при месячных. Но если есть возможность перенести эту процедуру на другое время, то лучше использовать ее, чем потом пожалеть о слабом эффекте или негативном влиянии на структуру волос и здоровье кожи головы. Однако стоит также учитывать тот факт, что в прежние времена краски содержали гораздо больше аммиака и других химических веществ, поэтому они очень сильно травмировали локоны. Когда это сопровождалось всплеском менструальных гормонов – волосам наносился еще более сильный вред.

В настоящее время можно подобрать краски, которые имеют в составе щадящие ингредиенты, так что теоретически во время менструации покраска волос может быть достаточно безопасна, но вот предсказать ее эффективность трудно.

Этот вопрос очень индивидуальный и зависит от того, какой тип волос имеет женщина, а также от их общего состояния. Если локоны не совсем здоровые и сильные, то лучше подождать с покраской и выбрать более удачный день.

Можно ли красить волосы перед месячными

Многое зависит от эстрогена. После овуляции уровень эстрогена в организме очень высокий, кожа «горит», локоны становятся блестящими. Но этот период длится в среднем 12 дней, после чего количество эстрогена резко уменьшается. Даже временный дефицит эстрогенов в женском организме будет создавать условия для повышенного выпадения волос. Организм ищет его там, где есть его запасы: в стенках кровеносных сосудов.

Перед месячными волосы могут страдать от недостатка питания. Именно этот момент влияет на состояние кожи и волос, особенно поиск эстрогена в кровеносных сосудах усугубляет ситуацию.

Перед месячными на коже иногда появляются прыщи, а состояние волос немного ухудшается. Все это делает прогестерон. Поэтому в лютеиновой фазе повышается уровень жирности кожи, и это продолжается до конца цикла. Действие прогестерона также способствует интенсивной колонизации кожи бактериями, в результате чего появляются предменструальные прыщи, сыпь, кожа головы может начать шелушиться. Таким образом, период времени непосредственно перед наступлением месячных также не самое благоприятное время для окрашивания волос, которое лучше осуществлять в другие дни цикла.

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