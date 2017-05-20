Платье израильского министра вызвало в Каннах политический скандал

Наряды гостей Каннского фестиваля порой вызывают не меньше споров, чем чем ленты, представленные на нем. В этот раз пользователи Сети обратили внимание на аутфит 51-летнего министра культуры и спорта Израиля Мири Регев, решившей выразить патриотические чувства весьма необычным способом. Платье политика, в котором она пришла на церемонию открытия Каннского фестиваля, стало поводом для политических дискуссий.

Еще вчера мы были уверены, что откровенный наряд Беллы Хадид, в котором она (случайно или нет) показала белье, станет самым скандальным на Каннском кинофестивале этого года.

















Aizvērt Модель Белла Хадид на красной дорожке в Каннах показала трусики Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix Doug Peters/Scanpix







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Однако новый шквал критики со стороны Интернет-пользователей возник по совершенно неожиданному поводу.

17 мая министр культуры и спорта Израиля Мири Регев позировала на красной дорожке в платье марки Aviad Arik Herman. Классический вечерний наряд с широкой длинной юбкой белого цвета мог бы стать отличным выбором для появления на статусном мероприятии,

если бы не политический подтекст его принта в виде панорамы Иерусалима, в том числе его спорных районов. Именно он и привлек внимание пользователей Twitter.

Блогеры обвинили одну из самых заметных фигур в израильском правом лагере в «агрессивном поведении». По их мнению, модный образ, выражающий политические взгляды израильского министра, смотрелся неуместно на дороже международного фестиваля.

Из Twitter:

Miri Regev, Israel's Minister of Culture, on the red carpet at the Cannes Film Festival. pic.twitter.com/5BWqTMMgdB— Lisa Goldman (@lisang) May 17, 2017

Сама министр объяснила свой выбор наряда близостью полувекового юбилея объединения Иерусалима под контролем Израиля.

«Я горда отпраздновать эту историческую дату посредством искусства и моды», — сказала Регев, пришедшая в политику из армии, где дослужилась до чина бригадного генерала.

«В подоле разорвалась бомба», — написала о явлении министра израильская пресса, сообщает РИА Новости.

ЧИТАЙ НА TVNET: Каннский фестиваль: сногсшибательные наряды звезд на церемонии открытия































































































Aizvērt Стиль знаменитостей на открытии Каннского кинофестиваля Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix









































































































































































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