Платье израильского министра вызвало в Каннах политический скандал

Еще вчера мы были уверены, что откровенный наряд Беллы Хадид, в котором она (случайно или нет) показала белье, станет самым скандальным на Каннском кинофестивале этого года.

Однако новый шквал критики со стороны Интернет-пользователей возник по совершенно неожиданному поводу.

17 мая министр культуры и спорта Израиля Мири Регев позировала на красной дорожке в платье марки Aviad Arik Herman. Классический вечерний наряд с широкой длинной юбкой белого цвета мог бы стать отличным выбором для появления на статусном мероприятии,

если бы не политический подтекст его принта в виде панорамы Иерусалима, в том числе его спорных районов. Именно он и привлек внимание пользователей Twitter.

Блогеры обвинили одну из самых заметных фигур в израильском правом лагере в «агрессивном поведении». По их мнению, модный образ, выражающий политические взгляды израильского министра, смотрелся неуместно на дороже международного фестиваля.

Из Twitter:

Miri Regev, Israel's Minister of Culture, on the red carpet at the Cannes Film Festival. pic.twitter.com/5BWqTMMgdB— Lisa Goldman (@lisang) May 17, 2017