Платье израильского министра вызвало в Каннах политический скандал

Наряды гостей Каннского фестиваля порой вызывают не меньше споров, чем чем ленты, представленные на нем. В этот раз пользователи Сети обратили внимание на аутфит 51-летнего министра культуры и спорта Израиля Мири Регев, решившей выразить патриотические чувства весьма необычным способом. Платье политика, в котором она пришла на церемонию открытия Каннского фестиваля, стало поводом для политических дискуссий.
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Еще вчера мы были уверены, что откровенный наряд Беллы Хадид, в котором она (случайно или нет) показала белье, станет самым скандальным на Каннском кинофестивале этого года.
17 мая министр культуры и спорта Израиля Мири Регев позировала на красной дорожке в платье марки Aviad Arik Herman. Классический вечерний наряд с широкой длинной юбкой белого цвета мог бы стать отличным выбором для появления на статусном мероприятии,
если бы не политический подтекст его принта в виде панорамы Иерусалима, в том числе его спорных районов. Именно он и привлек внимание пользователей Twitter.
Блогеры обвинили одну из самых заметных фигур в израильском правом лагере в «агрессивном поведении». По их мнению, модный образ, выражающий политические взгляды израильского министра, смотрелся неуместно на дороже международного фестиваля.
Из Twitter:
Miri Regev, Israel's Minister of Culture, on the red carpet at the Cannes Film Festival. pic.twitter.com/5BWqTMMgdB— Lisa Goldman (@lisang) May 17, 2017
Сама министр объяснила свой выбор наряда близостью полувекового юбилея объединения Иерусалима под контролем Израиля.
«Я горда отпраздновать эту историческую дату посредством искусства и моды», — сказала Регев, пришедшая в политику из армии, где дослужилась до чина бригадного генерала.
«В подоле разорвалась бомба», — написала о явлении министра израильская пресса, сообщает РИА Новости.
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