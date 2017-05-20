Платье израильского министра вызвало в Каннах политический скандал

Мири Регев
 

Мири Регев. Фото: REUTERS/Scanpix

Наряды гостей Каннского фестиваля порой вызывают не меньше споров, чем чем ленты, представленные на нем. В этот раз пользователи Сети обратили внимание на аутфит 51-летнего министра культуры и спорта Израиля Мири Регев, решившей выразить патриотические чувства весьма необычным способом. Платье политика, в котором она пришла на церемонию открытия Каннского фестиваля, стало поводом для политических дискуссий.

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Еще вчера мы были уверены, что откровенный наряд Беллы Хадид, в котором она (случайно или нет) показала белье, станет самым скандальным на Каннском кинофестивале этого года.

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Фото: Модель Белла Хадид на красной дорожке в Каннах показала трусики0

Однако новый шквал критики со стороны Интернет-пользователей возник по совершенно неожиданному поводу.

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17 мая министр культуры и спорта Израиля Мири Регев позировала на красной дорожке в платье марки Aviad Arik Herman. Классический вечерний наряд с широкой длинной юбкой белого цвета мог бы стать отличным выбором для появления на статусном мероприятии,

если бы не политический подтекст его принта в виде панорамы Иерусалима, в том числе его спорных районов. Именно он и привлек внимание пользователей Twitter.

Блогеры обвинили одну из самых заметных фигур в израильском правом лагере в «агрессивном поведении». По их мнению, модный образ, выражающий политические взгляды израильского министра, смотрелся неуместно на дороже международного фестиваля.

Из Twitter:

Сама министр объяснила свой выбор наряда близостью полувекового юбилея объединения Иерусалима под контролем Израиля.

«Я горда отпраздновать эту историческую дату посредством искусства и моды», — сказала Регев, пришедшая в политику из армии, где дослужилась до чина бригадного генерала.

«В подоле разорвалась бомба», — написала о явлении министра израильская пресса, сообщает РИА Новости.

ЧИТАЙ НА TVNET: Каннский фестиваль: сногсшибательные наряды звезд на церемонии открытия

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