Звезды блеснули нарядами на красной дорожке Tony Award 2017

 

Фото: Reuters/AP/Scanpix

11 июня в нью-йоркском Radio City Music прошла 71-я церемония вручения театральных наград Tony Award 2017. Смотрите в нашей фотогалерее, какие наряды выбрали для красной ковровой дорожки Анна Винтур, Ума Турман, Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайльд, Крисси Тейген и другие звездные гости.

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Напомним, что

ежегодная премия Tony Awards вручается в США за особые достижения в области театра, включая многочисленные музыкальные постановки на Бродвее.

Свое название самая престижная театральная премия получила в честь американской актрисы и режиссера Антуанетты Перри.

Стиль знаменитостей на церемонии вручения премий Tony Awards в Нью-Йорке

Фото: Стиль знаменитостей на церемонии вручения премий Tony Awards в Нью-Йорке0

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