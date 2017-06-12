Звезды блеснули нарядами на красной дорожке Tony Award 2017

11 июня в нью-йоркском Radio City Music прошла 71-я церемония вручения театральных наград Tony Award 2017. Смотрите в нашей фотогалерее, какие наряды выбрали для красной ковровой дорожки Анна Винтур, Ума Турман, Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайльд, Крисси Тейген и другие звездные гости.
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Напомним, что
ежегодная премия Tony Awards вручается в США за особые достижения в области театра, включая многочисленные музыкальные постановки на Бродвее.
Свое название самая престижная театральная премия получила в честь американской актрисы и режиссера Антуанетты Перри.