Жанна Дубска о стиле рижанок: Меняйтесь и не слушайте бабушку!

Известный латвийский стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска накануне презентовала свою первую книгу - «Секреты рижанок». Это руководство по моде и стилю, в которое вошла не только полезная информация, но и вдохновляющие советы и предложения о том, как стать современной и стильной рижанкой.

Автор книги, имеющая многолетний опыт работы в модной индустрии, настоящий мастер перевоплощения, чтобы стать очаровательной и стильной дамой, советует забыть все, чему когда-то учила бабушка.

«Главное - не застревайте в одном стиле. Почувствуйте себя легче и свободнее. И еще - не бойтесь меняться!» - призывает стилист.

Жанна Дубска отмечает, что ее книга не только об одежде и аксессуарах, но и об образе жизни и искусстве каждый день проживать ярко и с наслаждением.

Кроме того, каждая женщина, по мнению стилиста, может стать настоящей леди, если она сочетает в себе внутреннюю красоту и стильный гардероб.

Автору «Секретов рижанок» очень не нравятся люди, которые думают только о своем внешнем виде, не заботясь о внутреннем мире, душе и интеллекте.

В то же время Жанна добавляет, что в равной степени недопустима и другая крайность - когда женщина занята исключительно своим внутренним «я» и полностью забывает о внешности.