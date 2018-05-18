«Сбрить можно не только усы»: экс-супругу Дмитрия Пескова не узнать!

На днях 41-летняя Екатерина Пескова - бывшая жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, - удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Светская львица опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором продемонстрировала новую и очень смелую стрижку.
Екатерина Пескова выложила в Instagram снимок, на котором предстала с новой прической: экс-супруга Дмитрия Пескова сделала стрижку «ежик».
«Сбрить можно не только усы! Чумовая пятница!» - так подписала пост многодетная мама. Дело в том, что три года назад
Дмитрий Песков заключил с дочерью Елизаветой пари: если она успешно сдаст ЕГЭ, то он сбреет усы. В итоге пресс-секретарю президента РФ пришлось сдержать свое слово.
Многие поклонники поддержали смелое решение Песковой.
«Красоту ничем не испортишь», «А вам идет, необычно», «Очень смело и современно, поддерживаю!», «Да вы теперь лет на 10 моложе выглядите», — прокомментировали они фото.
Другие же не оценили поступок известной в обществе дамы и принялись критиковать ее, посчитав, что с новой прической она потеряла природный шарм и женственность.
А вам нравится, как преобразилась Екатерина?
Шекспир в своей комедии «Сон в летнюю ночь» описал то, что происходит со многими людьми на протяжении веков. Сначала они, не иначе как под воздействием волшебного зелья, влюбляются в осла и, как очарованная Титания, царица фей, не взирая на доводы ближних, твердят : «Твой образ пленяет взор... Тебя люблю я. Следуй же за мной!» 🙄 Но, через какое-то время (в случае, описанном Шекспиром, достаточно быстро, в реальной же жизни могут пройти месяцы, или годы😉), просыпаются со словами: «Мой Оберон! Что может нам присниться! Мне снилось, что влюбилась я в осла!» В таком случае, автор обращается к зрителям с советом: «Коль я не смог вас позабавить, Легко вам будет все исправить: Представьте, будто вы заснули, И перед вами сны мелькнули». В общем, считаем прошлые ошибки сном и начинаем с чистого листа!😜