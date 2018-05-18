«Сбрить можно не только усы»: экс-супругу Дмитрия Пескова не узнать!

На днях 41-летняя Екатерина Пескова - бывшая жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, - удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Светская львица опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором продемонстрировала новую и очень смелую стрижку.

Екатерина Пескова выложила в Instagram снимок, на котором предстала с новой прической: экс-супруга Дмитрия Пескова сделала стрижку «ежик».

«Сбрить можно не только усы! Чумовая пятница!» - так подписала пост многодетная мама. Дело в том, что три года назад

Дмитрий Песков заключил с дочерью Елизаветой пари: если она успешно сдаст ЕГЭ, то он сбреет усы. В итоге пресс-секретарю президента РФ пришлось сдержать свое слово.

Многие поклонники поддержали смелое решение Песковой.

«Красоту ничем не испортишь», «А вам идет, необычно», «Очень смело и современно, поддерживаю!», «Да вы теперь лет на 10 моложе выглядите», — прокомментировали они фото.

Другие же не оценили поступок известной в обществе дамы и принялись критиковать ее, посчитав, что с новой прической она потеряла природный шарм и женственность.

А вам нравится, как преобразилась Екатерина?