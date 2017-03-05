Беременную дочь президента Киргизии раскритиковали за откровенное фото

На днях дочь киргизского лидера Алмазбека Атамбаева, 20-летняя Алия Шагиева, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который большинство ее соотечественников сочли чрезмерно откровенным. Художница не стала терпеть негативные комментарии и оскорбления в свой адрес и оставила резонансный пост в соцсети.

В сентябре прошлого года стало известно, что младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия вышла замуж за своего давнего возлюбленного Константина. Это событие девушка не собиралась никак афишировать, но все же решила известить о своем новом статусе подписчиков в Instagram.

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А буквально на днях

20-летняя Алия сообщила в соцсети о том, что находится на последних месяцах беременности, опубликовав красноречивую фотографию в нижнем белье.

Однако не все ее подписчики оценили пост: некоторым кадр показался слишком откровенным. Художницу возмутили негативные комментарии мужчин-соотечественников, обвинивших ее в аморальности.

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«Нормы, идеи «нескромности» очень расплывчаты, видоизменяются в зависимости от культуры, времени и прочих факторов, поэтому спорить о них бессмысленно. Откуда нам знать, что будет социально приемлимым через несколько поколений? Может быть, женщины наконец получат право ходить с оголенной грудью?

Ведь женская грудь — это не объект, связанный с сексом, как воспринимают ее сейчас почти все! Женская грудь создана для кормления ребенка, а не для удовлетворения вкусов мужчин.

Мужчины превратили грудь в сексуальный объект, заставили поверить в это женщин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. ред.)», — возмутилась будущая мама в Instagram.

Фото из Instagram:

Алия также выразила свое негодование по поводу того, что некоторые мужчины до сих пор считают, что у женщин меньше прав, и их единственное предназначение в жизни — принадлежать мужчине.

«Мое тело — не предмет для оценки его сексуальности, и если вы увидели на фотографии сексуальный, неприличный подтекст — это ваши проблемы,

учитывая еще и то, что на фотографии я беременна. Ведь беременность — это про материнство, а не секс и приличия», — добавила дочь президента Киргизии.

А вы согласны с позицией Алии Шагиевой?

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