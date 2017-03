Беременную дочь президента Киргизии раскритиковали за откровенное фото

Часть 1 (продолжение в следующей публикации, сюда текст не помещается). Про фото, которое вызвало мощнейшие ментальные взрывы в анальных отверстиях многих жителей нашей колоритной страны, про объективизацию (опредмечивание) женщин и про термин "шлюха". Комментарии закрываю по следующим причинам: 1. Речь будет идти об обязательстве каждого уважать ПРАВА женщин и никаким сомнениям не подлежит; 2. Речь будет идти о недостатках патриархального общества и может быть воспринята мужчинами как попытка обвинить их в чем-то, но это вовсе не так, мы все являемся заложниками общества, в котором выросли. Я никого не обвиняю, я лишь призываю всех нас работать над своим сознанием; 3. Текст может затронуть чувства глубоко консервативных, не способных вылезти из своего интеллектуального болота людей, что приведёт к лишним спорам, переходящим рамки объективности; 4. Текст может затронуть чувства религиозных фанатиков, которые начнут оставлять после себя куски фекалий даже не прочитав текста. Итак, почему я "не постеснялась" выложить это фото, несмотря на то, что "это неприлично" и почему всем людям, задавшим этот вопрос, стоит быть умнее? Понятие "выглядеть нескромно" представляет собой часть социальной структуры, пришедшей к нам вместе с патриархальными устоями. В Викторианскую эпоху, например, было нескромно показывать лодыжки, в каких-то странах это "неприлично" и в нашем веке.

A post shared by Шагиева Алия (@homesickbluess) on Mar 5, 2017 at 10:25am PST