Беременную дочь президента Киргизии раскритиковали за откровенное фото

 

Фото: instagram.com/homesickbluess

На днях дочь киргизского лидера Алмазбека Атамбаева, 20-летняя Алия Шагиева, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который большинство ее соотечественников сочли чрезмерно откровенным. Художница не стала терпеть негативные комментарии и оскорбления в свой адрес и оставила резонансный пост в соцсети.

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В сентябре прошлого года стало известно, что младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия вышла замуж за своего давнего возлюбленного Константина. Это событие девушка не собиралась никак афишировать, но все же решила известить о своем новом статусе подписчиков в Instagram.

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А буквально на днях

20-летняя Алия сообщила в соцсети о том, что находится на последних месяцах беременности, опубликовав красноречивую фотографию в нижнем белье.

Однако не все ее подписчики оценили пост: некоторым кадр показался слишком откровенным. Художницу возмутили негативные комментарии мужчин-соотечественников, обвинивших ее в аморальности.

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«Нормы, идеи «нескромности» очень расплывчаты, видоизменяются в зависимости от культуры, времени и прочих факторов, поэтому спорить о них бессмысленно. Откуда нам знать, что будет социально приемлимым через несколько поколений? Может быть, женщины наконец получат право ходить с оголенной грудью?

Ведь женская грудь — это не объект, связанный с сексом, как воспринимают ее сейчас почти все! Женская грудь создана для кормления ребенка, а не для удовлетворения вкусов мужчин.

Мужчины превратили грудь в сексуальный объект, заставили поверить в это женщин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. ред.)», — возмутилась будущая мама в Instagram.

Фото из Instagram:

Часть 1 (продолжение в следующей публикации, сюда текст не помещается). Про фото, которое вызвало мощнейшие ментальные взрывы в анальных отверстиях многих жителей нашей колоритной страны, про объективизацию (опредмечивание) женщин и про термин "шлюха". Комментарии закрываю по следующим причинам: 1. Речь будет идти об обязательстве каждого уважать ПРАВА женщин и никаким сомнениям не подлежит; 2. Речь будет идти о недостатках патриархального общества и может быть воспринята мужчинами как попытка обвинить их в чем-то, но это вовсе не так, мы все являемся заложниками общества, в котором выросли. Я никого не обвиняю, я лишь призываю всех нас работать над своим сознанием; 3. Текст может затронуть чувства глубоко консервативных, не способных вылезти из своего интеллектуального болота людей, что приведёт к лишним спорам, переходящим рамки объективности; 4. Текст может затронуть чувства религиозных фанатиков, которые начнут оставлять после себя куски фекалий даже не прочитав текста. Итак, почему я "не постеснялась" выложить это фото, несмотря на то, что "это неприлично" и почему всем людям, задавшим этот вопрос, стоит быть умнее? Понятие "выглядеть нескромно" представляет собой часть социальной структуры, пришедшей к нам вместе с патриархальными устоями. В Викторианскую эпоху, например, было нескромно показывать лодыжки, в каких-то странах это "неприлично" и в нашем веке.

A post shared by Шагиева Алия (@homesickbluess) on

Алия также выразила свое негодование по поводу того, что некоторые мужчины до сих пор считают, что у женщин меньше прав, и их единственное предназначение в жизни — принадлежать мужчине.

«Мое тело — не предмет для оценки его сексуальности, и если вы увидели на фотографии сексуальный, неприличный подтекст — это ваши проблемы,

учитывая еще и то, что на фотографии я беременна. Ведь беременность — это про материнство, а не секс и приличия», — добавила дочь президента Киргизии.

А вы согласны с позицией Алии Шагиевой?

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