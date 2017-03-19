В Сети обсуждают купальник, в котором девушка остается голой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/zdenek kintr/Scanpix

Тренд на провокационные вещи не обошел и пляжную моду. И если вы были уверены, что откровеннее «невидимых» бикини ничего и быть не может, советуем поскорее познакомиться с очередной фэшн-новинкой - купальником, в котором ваше тело будет выглядеть соблазнительным как никогда.

На днях в Сети было опубликовано видео, которое вряд ли оставит кого-либо равнодушным. В ролике сексапильная брюнетка позирует в необычном золотом пляжном наряде на берегу Гаити.

Мнения пользователей разделились — одни уверены, что модель демонстрирует экстравагантный купальник, другие сравнили ее аутфит с произведением боди-арта.

Провокационная идея принадлежит основателям проекта The Black Tape Project.

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Его креативная команда уже не первый год занимается «альтернативной» модой — все свои творения они создают из специальной клейкой ленты разных цветов прямо на телах моделей.

Золотой look стал настоящим украшением коллекций бренда, который дизайнеры марки «сшили», как ни странно, для благотворительного мероприятия.

Конечно, подобный наряд нельзя назвать настоящим купальником — свою непосредственную функцию он вряд ли выполнит на все сто. Впрочем, самые смелые девушки могут взять подобную модель на заметку — в нем каждая наверняка станет самой заметной модницей на пляже.

Видео:

The art work is by @blacktapeproject #BlackTapeProject #jbfoundation

A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on

Видео:

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A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Gold edition #thekingoftape #art #tape #tapeart #bodytape #BlackTapeProject

A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on

Фото из Instagram:

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A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on

Фото из Instagram:

Only in miami you go to a day party in the #Blacktapeproject The lovely @misskarinchiche

A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on

Фото из Instagram:

Alicia #BlackTapeProject #art #tape ##BlackTapeProject #

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