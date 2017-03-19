В Сети обсуждают купальник, в котором девушка остается голой

Тренд на провокационные вещи не обошел и пляжную моду. И если вы были уверены, что откровеннее «невидимых» бикини ничего и быть не может, советуем поскорее познакомиться с очередной фэшн-новинкой - купальником, в котором ваше тело будет выглядеть соблазнительным как никогда.

На днях в Сети было опубликовано видео, которое вряд ли оставит кого-либо равнодушным. В ролике сексапильная брюнетка позирует в необычном золотом пляжном наряде на берегу Гаити.

Мнения пользователей разделились — одни уверены, что модель демонстрирует экстравагантный купальник, другие сравнили ее аутфит с произведением боди-арта.

Провокационная идея принадлежит основателям проекта The Black Tape Project.

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Его креативная команда уже не первый год занимается «альтернативной» модой — все свои творения они создают из специальной клейкой ленты разных цветов прямо на телах моделей.

Золотой look стал настоящим украшением коллекций бренда, который дизайнеры марки «сшили», как ни странно, для благотворительного мероприятия.

Конечно, подобный наряд нельзя назвать настоящим купальником — свою непосредственную функцию он вряд ли выполнит на все сто. Впрочем, самые смелые девушки могут взять подобную модель на заметку — в нем каждая наверняка станет самой заметной модницей на пляже.

Видео:

The art work is by @blacktapeproject #BlackTapeProject #jbfoundation A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Apr 17, 2017 at 10:46am PDT

Видео:

#BlackTapeProject #art #tape #tapeart #bodytape #thekingoftape #bestinthegame #canttouchme #toonasty #goat A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Apr 13, 2017 at 4:33am PDT

Фото из Instagram:

First time shooting the blacktapeproject on the beach. #Blacktapeproject #art #tape #tapeart #bodytape #thekingoftape #bestinthegame #canttouchme #toonasty #goat A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Apr 11, 2017 at 5:10pm PDT

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Gold edition #thekingoftape #art #tape #tapeart #bodytape #BlackTapeProject A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Apr 1, 2017 at 4:50am PDT

Фото из Instagram:

@ultraangels #ultraangels #ultra #wmc #ultramusicfestival #ultramusicfest #BlackTapeProject #art #tape #tapeart #bodytape #thekingoftape A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Mar 28, 2017 at 4:33pm PDT

Фото из Instagram:

Only in miami you go to a day party in the #Blacktapeproject The lovely @misskarinchiche A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Mar 22, 2017 at 7:51am PDT

Фото из Instagram:

Alicia #BlackTapeProject #art #tape ##BlackTapeProject # A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Mar 19, 2017 at 8:46am PDT

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