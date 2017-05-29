155-килограммовая модель показала свой «персик» размера XXXL в крошечном боди

 

Фото: nstagram.com/tessholliday

31-летняя Тесс Холлидей обожает выкладывать в Сеть свои провокационные снимки. Вот и сегодня одна из самых известных и обсуждаемых моделей plus size опубликовала в Instagram смелое фото, на котором предстала в сексуальном нижнем белье.

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Тесс Холлидей поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram (которых у нее, кстати, 1,5 миллиона) откровенным кадром с бэкстейджа фотосессии в Калифорнии.

На фото пышнотелая знаменитось позирует в черном кружевном боди, не оставляющем простора для воображения.

Снимок модель сопроводила смайлом в виде персика.

Тесс не из тех, кто стесняется демонстрировать свое тело, она уверена, что целлюлит и лишний вес — не повод отказываться от сексуальных съемок.

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Поклонники модели восхитились ее смелостью и оставили под этим снимком множество комплиментов: «Я восхищаюсь тем, как вы научились любить себя и принимать себя. Это и есть красота!»,

«Прекрасная, не слушайте никого», «Красивые волосы, лицо, перед нами уверенная в себе женщина, это здорово»,

«Ваш мужчина — счастливчик!», «Вы невероятно красивы как внутри, так и снаружи».

Instagram

Views ⛰🍑 #effyourbeautystandards

A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on

Однако не обошлось и без критики. «Что тут прекрасного, лишь жир…», «Выглядит просто пугающе», «Пропаганда ожирения», — отметили некоторые Интернет-пользователи.

Напомним, при росте 165 см Тесс Холлидей весит 155 кг. Вместе со своим нынешним мужем Ником Холлидеем, австралийским фотографом, модель растит 9-летнего сына.

«Мужчины считают меня безумно сексуальной. На мне ведь не стоит клеймо, раз я plus size. Думаю, и другие чувствуют, что от меня исходит позитивная энергия»,

— призналась Тесс как-то в интервью.

На критику же хейтеров Холлидей однажды вот как ответила: «Вас бесит, что на свете живет такой толстый человек, как я? Это тело приносит мне деньги, а мне и моему любимому — удовольствие».

Модель plus size Тесс Мюнстер (Холлидей)

Фото: Модель plus size Тесс Мюнстер (Холлидей)1

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