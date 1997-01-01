Кто эта девушка? История самого продаваемого выпуска Playboy

СМИ посчитали, какой из номеров журнала Playboy был самым продаваемым за всю историю империи Хью Хефнера. Им оказался выпуск из 1972 года.

Причиной высоких продаж номера стала «девушка месяца» из журнала — но не благодаря своей сексуальности, а потому что её снимкам нашлось необычное, но надолго закрепившееся применение: с помощью них программисты создавали один из самых распространённых форматов изображения — JPEG.

В связи с кончиной основателя Playboy Хью Хефнера в The Independent решили пройтись по старым выпускам журнала и узнать, какой из них был самым продаваемым за всю историю существования чтива для мужчин. Лидер был известен и ранее, и оказалось, что он остался неоспоримым с момента последних подсчётов — это выпуск Playboy за ноябрь 1972 года. Самым продаваемым его сделали не фотографии девушки с обложки, а то, как их можно было использовать.

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Летом 1973 года группа инженеров-программистов из Университета Южной Калифорнии работала над изучением алгоритмов обработки изображений, пытаясь изобрести методику сжатия фотографий. Для того чтобы показать студентам пример сжатия изображений, одному из программистов, Александру Савчуку, потребовался снимок с широким диапазоном цветов, который можно было бы отсканировать и обработать на ЭВМ. Такого фото не нашлось среди рабочих материалов, но коллеги Савчука предложили ему использовать часть разворота из Playboy с шведской моделью Леной Сёдерберг — изображение было достаточно чётким и содержало в себе широкую цветовую гамму.

«Они устали от своего набора стандартных тестовых изображений и скучных материалов, связанных с телевизионными стандартами, работавшими ещё в начале 1960-х годов. Им нужно было что-то глянцевое, чтобы обеспечить хороший выходной динамический диапазон, и они хотели, чтобы на картинке было человеческое лицо», — приводит издание цитату современника Савчука.

Журнал нашёлся у одного из сотрудников лаборатории. Глянцевые страницы Playboy стали для исследователей решением части их проблемы, а остальное решалось выбором подходящего фото из журнала. Им стал снимок шведской модели, расположенный на развороте. На нём была запечатлена обнажённая Сёдерберг в полный рост, но программистам для исследования было достаточно лишь фрагмента с её лицом.

Опубликованное исследование стало использоваться как практическое пособие в различных американских исследовательских и учебных учреждениях. А так как программисты указали источник фото, использовавшегося в работе, многие другие исследователи покупали себе по несколько номеров журнала, чтобы воссоздать опыт. Это подняло продажи выпуска и сделало его коллекционным предметом среди аудитории программистов. Изображение, которое называли просто Лена, по сути стало самой используемой фотографией женщины при работе на ЭВМ.

Популярность снимка позволила продать более 7 миллионов экземпляров журнала, что сделало его первым в списке самых продаваемых выпусков Playboy. Сёдерберг также получила свою долю славы: она была известной персоной в кругах программистов и даже стала специальным гостем конференции по науке и технологиям в области изображений в 1997 году, где подписывала свои фото.

В 70-х использовались и другие снимки, ставшие каноничными: «человек с камерой», «бабуин», «девушка в косынке» и подобное, но изображение Сёдерберг стало наиболее популярным. Однако в последние годы некоторые журналисты и программисты призвали отказаться от тиражирования исследований, касающихся Лены и её снимка. Критики считают, что история фото находится слишком близко к тому, чтобы упомянуть в ней слово «сексизм», а карьера девушки дискредитирует женщин-программистов.

«Некоторые считают её важной частью истории обработки изображений, ключевого кирпича на дорожке, которая побуждает исследователей к Интернету, камерам и смартфонам современности. Другие видят иной, более проблемный слой символизма образа Лены, утверждая, что использование разворота из Playboy — даже если он обрезан до соответствия рейтингу «13+» — это всего лишь ещё одно сообщение для женщин о том, что они не принадлежат к миру информатики, в котором доминируют мужчины», — цитирует издание одну из журналисток «Атлантики».