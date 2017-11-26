Очередное силиконовое «чудо» – «живая Барби» из Финляндии

Многие люди, недовольные своей внешностью, готовы пойти на пластические операции, но некоторые заходят слишком далеко. 21-летняя финка Аманда Ахола явно переборщила с хирургическим вмешательством в свою внешность.

Ее мечта – быть похожей на известную куклу Барби, поэтому девушка не жалеет на это ни сил, ни здоровья.

По словам Аманды, она всегда хотела увеличить грудь, поэтому много работала, даже не брезговала быть уборщицей. Однако этих средств все равно не хватало. Поэтому

девушка начала принимать помощь от богатых покровителей, с которыми знакомилась в Интернете. Аманда уверяет, что не вступала с ними ни в какие интимные отношения.

Родители «финской Барби» говорят, что она с детства увлекалась каблуками и косметикой. Они против таких превращений девушки, однако смирились с ее выбором. Их поддерживает и молодой человек Аманды, с которым у нее было много ссор и разногласий. Тем не менее они до сих пор вместе.

Ахола прошла через очень много пластических операций – коррекцию носа, липосакции, неоднократное увеличение груди. Кстати,

во время последней операции на молочных железах девушка чуть не погибла – у нее случился отек мозга. Однако врачи спасли ей жизнь.

Аманда утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом, ее следующая мечта – увеличение ягодиц. По словам девушки, она сделает все, чтобы максимально быть похожей на куклу.

😋 wearing @orchardcorset . . . . . #corsettraining #waisttraining #orchardcorset A post shared by Amanda Ahola (@amandatoyofficial) on Dec 10, 2017 at 4:30am PST

Always stuff in the background😂🙏🏼 A post shared by Amanda Ahola (@amandatoyofficial) on Dec 5, 2017 at 2:43am PST

Wanting me to be a good and obedient wifey is like drinking salt water in the desert😁 . . . . #photoshoot #model #glasses #nerd A post shared by Amanda Ahola (@amandatoyofficial) on Dec 1, 2017 at 3:35am PST

Red bottom heels💋❤️ . . . . #boots #clothes #zalahairextensions #blonde A post shared by Amanda Ahola (@amandatoyofficial) on Nov 30, 2017 at 1:44am PST