Этот зимний салат – отличная альтернатива винегрету и селедке под шубой.
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Ингредиенты для салата: филе слабосоленой сельди - 2 шт., свекла - 2 шт., картофель - 4 шт., маленькая красная луковица - 1 шт., свежие или маринованные огурцы - 2 шт., несколько веточек укропа; для заправки: жирная сметана или йогурт, лимонный сок - 1 ст. л., жидкий мед - 1 ч. л., соль, перец по вкусу.
Приготовление:
1. Отварить до готовности свеклу и картофель в кожуре. Остудить и почистить.
2. Сельдь, свеклу, картофель, огурцы и лук нарезать небольшими кусочками. Укроп мелко порубить, оставив несколько веточек для украшения.
3. Для заправки хорошо перемешать все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу.
4. Смешать в салатнице овощи и сельдь, заправить соусом и подавать, украсив оставшейся зеленью.Еще по этой теме