Частые болезни детей сочли хорошим знаком

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/LightField Studios/Scanpix

Многие родители сильно тревожатся, когда ребенок, который идет в детский сад, начинает то и дело болеть. Известный педиатр Дмитрий Чеснов утверждает: это только к лучшему.

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Авторитетный детский врач из Минска Дмитрий Чеснов заявил в интервью о том, что частые болезни идут на пользу здоровью детей. «Иммунная система ребенка должна созреть. А для этого необходимо… болеть», - сказал, в частности, педиатр.

По словам специалиста, кода ребенок идет в детский сад и начинает часто болеть, осуществляется закалка иммунитета.

Для здоровья в будущем такой процесс является очень важным этапом – происходит своеобразная закладка «здорового фундамента»,

который будет влиять на всю последующую жизнь.

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«То, что ребенок начинает болеть в детском саду, совсем не плохо. У него формируется мощная перспективная иммунная база.

Даже если он болеет по 8 раз в год простудными болячками - это можно считать нормой, если они не переходят в осложнения,

не протекают в тяжелой затяжной форме», - поделился детский врач.

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