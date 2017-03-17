Всемирный день сна: почти у половины жителей Латвии несовместимость с партнером

В результате исследования «Сон и совместимость привычек сна у пар», приуроченного ко Всемирному дню сна, было сделано заключение, что почти 60% жителей Латвии оценивают качество своего сна скорее как неудовлетворительное, к тому же почти у половины латвийцев наблюдается несовместимость привычек сна со своим партнером, что негативно влияет на общее качество сна.

17 марта во всем мире отмечают День сна с целью актуализировать значение здорового сна в жизни каждого человека, а также привлечь внимание к проблемам сна и их разрешению.

Продолжительность сна большей части жителей Латвии составляет 6-8 часов

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В результате исследований, которые проводились в начале марта 2017 года, выяснилось, что 75% жителей Латвии ночью спят от 6 до 8 часов, при этом половина опрошенных засыпают примерно в течение 6-30 минут. Люди же, которые оценили качество своего сна хорошо, обычно засыпают немного быстрее и спят значительно дольше.

Среди самых распространенных жалоб, касающихся сна, - ощущение усталости с утра, которое испытывают 30% людей, затем следуют проблемы с засыпанием, поиски более удобной позиции для сна и боль в области шеи или спины после сна.

Это мешает примерно четвертой части жителей, которые испытывают дискомфорт подобного рода как минимум раз в неделю.

На качество сна также влияет то, что мы делаем непосредственно перед ним. Большая часть жителей, а именно 76%, сознаются, что за час до сна могут смотреть телевизор или фильмы, пользоваться Интернетом или читать. Значительно меньшее количество людей проводят время перед сном с семьей. И это не зависит от того, спят они хорошо или испытывают проблемы со сном.

У половины пар наблюдается несовместимость привычек сна

Так как во время исследования в основном выявлялись привычки пар во время сна, было констатировано, что 72% людей живут со своим партнером, и из них почти 60% спят в двухместной кровати на общем матрасе. В свою очередь, почти 50% из тех, кто живет вместе с партнером, признаются, что у них несовместимость в привычках сна, что негативно влияет на общее качество сна. Наиболее распространенная причина такой несовместимости - различное время отхода ко сну, что мешает 73%, а также когда один из партнеров храпит или вертится ночью.

Четвертая часть подобных пар, которые сталкиваются с несовместимостью привычек сна, признаются, что это негативно влияет на их взаимоотношения.

Нейролог Даце Тюрина, которая консультирует пациентов с нарушением сна, комментируя иследование, призналась: «Привычки пар, которые спят вместе, поменялись со времен Римской имерии, когда партнеры спали в разных спальнях. На наш сон сильно влияют ограниченное пространство и напряженный ритм жизни. В такие моменты важно сохранять хорошие отношения между собой и проявлять уважение к привычкам сна каждого из индивидумом. Узнав больше о сне, легче и проще искать решение проблем, связанных с ним».

Исследование «Dormeo» проводилось совместно с компанией «SolidData».

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