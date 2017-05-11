Названы лучшие сочетания фруктов и овощей для здоровья

Польза от присутствующих в рационе питания продуктов во многом зависит от их сочетания, убеждены специалисты. Этот же принцип, по их словам, относится к фруктам и овощам.
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Более того, при употреблении фруктов ученые считают особенно важным соблюдение «смешанного» правила, об этом проинформировало издание «ActualNews». При смешивании фрукты эффективнее помогают организму человека стать крепче, констатировали на его страницах медработники.
«Продукты в правильном сочетании могут питать мочевой пузырь и почки, а также снижать давление и выводить токсины»,
- отмечают научные работники.
В частности, эксперты порекомендовали сочетать вместе морковь, имбирь и яблоко – такой «ансамбль», по их словам, повышает сопротивляемость иммунной системы.
Для снижения риска онкологических заболеваний они считают правильным употреблять в едином сочетании яблоко, огурец и сельдерей.
Помимо этого, научные работники назвали следующие полезные сочетания фруктов и овощей: соединение моркови, яблока и помидоров - от неприятного запаха изо рта; арбуза, ананаса и яблока - для выведения избытка соли из организма; манго c ананасом, виноградом или арбузом вместе с молоком – для эффективной витаминизации организма.Еще по этой теме