Медики открыли особую ценность обычной малины

 

Фото: panthermedia.net/Maxim Tatarinov/Scanpix

Малина – ягода с большим спектром полезных свойств, и ее включение в рацион питания несомненно поспособствует улучшению самочувствия, рассказали терапевты. Исследование, проводившееся в Дании, показало также, что употребление малины может омолаживать.

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Журнал Live Science рассказал о находке датских ученых, обнаруживших способность омолаживать кожу у одного из веществ, входящих в состав малины, - кетона.

«После нанесения кетона на кожу та становилась более эластичной, а рост волос активизировался в течение пяти месяцев»,

- сообщили исследователи.

Ранее малиновый кетон объявляли жиросжигателем, но, по словам ученых из Дании, сам по себе кетон не может уменьшить жировые отложения. Тем не менее специалисты считают, что употреблять малину целесообразно в том случае, если в рационе питания присутствует много жирных блюд. Во время эксперимента с мышами, которых кормили жирной пищей, кетон, получаемый животными в виде добавки, менял экспрессию генов в печени, что улучшало состояние организма.

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Также ученые констатировали, что поедание малины снижает уровень сахара и риск кровотечений в организме. Но нужно знать, что

эта ягода не выносит сочетания с лекарствами, регулирующими частоту сердцебиения, уровня холестерина и гормонов,

и людям, принимающим такие препаратыЮ необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее исследование, проводившееся американскими специалистами из Университета Клемсона, показало, что употребление малины проявляет антиканцерогенный эффект. В частности, было обнаружено, что при воздействии экстракта малины на клетки опухоли кишечника злокачественные клетки обеззараживаются.

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